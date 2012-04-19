'Füze kalkanı değil demokratik lise' pankartına dört ay hapis yetmedi!

Atanamayan öğretmen Meral Dönmez ile üniversite öğrencisi Gülşah Işıklı'nın ''Füze kalkanı değil demokratik lise istiyoruz'' pankartı açmaktan yargılandıkları davada tahliye çıkmadı. Dönmez duruşmada "dışarıda özgürce gezmek için Mehmet Ağar mı olmamız gerekiyor" diye sordu.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre; Öğretmen Meral Dönmez ile öğrenci Gülşah Işıklı, açtıkları "Füze kalkanı değil, demokratik lise istiyoruz" pankartı nedeniyle yargılandıkları davanın ilk duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi Özel Yetkili 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tahliye kararı çıkmazken, duruşma 30 Temmuz'a ertelendi. Dört aydır tutuklu olan Dönmez ile Işıklı 3,5 ay daha Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nde kalacak.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden 2009'da mezun olan ve atanamadığı için özel ders veren 25 yaşındaki Dönmez ile Ankara Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Işıklı, bugün yaptıkları savunmada, savaşa karşı olduklarını, Anayasal ifade özgürlüğü haklarını kullandıklarını söylediler.

Örgüt pankartı iddiası

Dönmez ile Işıklı, Kocaeli'de 3 Aralık 2011'de Avukat Hurşit Berk'in bürosunun penceresinden, "Füze kalkanı değil, demokratik lise istiyoruz" yazılı pankartı açmalarının ardından gözaltına alındı, 5 Aralık 2011'de tutuklandılar.

İddianamede, her ikisinin de aleyhine delil olarak, Kocaeli'ndeki Sabri Yalım Parkı'nda yapılan füze kalkanı karşıtı basın açıklamasına katılmaları ve burada attıkları "Ne ABD ne AB tam bağımsız Türkiye" ve "Füze kalkanına hayır" şeklindeki sloganlar gösterildi.

Türk Ceza Kanunu (TCK) 220/6. maddesi uyarınca "Devrimci Halk Kurutuluş Partisi Cephesi (DHKP-C) üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ile Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2. maddesindeki "örgüt propagandası yapmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, işyeri dokunulmazlığını ihlal etmek ve çalışma hürriyetini ihlal" suçlamalarıyla yargılanıyorlar.

'Ağar'ın suçlarını mı işlemeliyiz?'

Işıklı, bugün mahkemedeki ifadesinde parasız eğitim hakkının olduğunu, Anayasa'da da bulunan bu hakkını talep ettiğini, savaşa değil eğitime bütçe istediğini söyledi.

Dönmez, Kocaeli'de gözaltına alındığı sırada darp edildiğini, yerde sürüklendiğini ve gözlerine biber gazı sıkıldığını söyledi ve şikayetçi olduğunu belirtti.

"Dışarıda özgürce gezmek için Mehmet Ağar'ın işlediği suçları mı işlememiz gerekiyor?" dedi. Ayrıca, savaşa karşı olduğunu, füze kalkanının bölgesel açıdan böyle bir tehlikeyi doğurduğunu ifade etti.

Her ikisi de bölgedeki hükümet politikalarını protesto ettiklerini söylediler.

Duruşmaya katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de, bianet'e yaptığı açıklamada, "Toplanacak delil olmadığı halde duruşma neden bu kadar ileri bir tarihe bırakıldı? Bu dava, bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üslerini eleştiren herkese tehdit niteliğinde" dedi.

'Parasız eğitime' 19 ay tutukluluk

Üniversite öğrencileri Ferhat Tüzer ile Berna Yılmaz, 14 Mart 2010'da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu toplantıda, "Parasız eğitim istiyoruz, alacağız" yazılı pankartı açtılar, hemen ardından tutuklandılar.

Örgüt üyeliğinden yargılandıkları davada 19 ay tutuklu kaldıktan sonra, 6 Ekim 2011'de tahliye edildiler.