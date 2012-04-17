'Füze kalkanı değil demokratik lise' dediler dört aydır hapisteler!

“Füze kalkanı değil demokratik lise istiyoruz” yazılı pankart açan biri öğrenci diğeri öğretmen iki kadın, “örgüt propagandası” başta olmak üzere birçok suçlamayla tutuklandı. Dört aydır hapiste olan öğretmen Meral Dönmez ve öğrenci Gülşah Işıklı yarın ilk kez hakim karşısına çıkacaklar.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre; Öğretmenlik yapan Meral Dönmez ile öğrenci Gülşah Işıklı, Kocaeli’de 3 Aralık 2011’de bir avukatlık bürosunun penceresinden, “Füze kalkanı değil, demokratik lise istiyoruz” yazılı pankartı açtı. 25 yaşındaki Dönmez ile 23 yaşındaki Işıklı, Avukat Hurşit Berk’in polisi aramasının ardından gözaltına alındı. 5 Aralık 2011’de tutuklanan kadınlar, Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi’ne konuldular.

Avukat Berk önce bürosunun işgal edildiğini ve eylem sırasında dağıldığını, eşyaların zarar gördüğünü söyleyerek şikayetçi oldu, daha sonra şikayetini geri aldı. İddianamede, her ikisinin de aleyhine delil olarak, Kocaeli’ndeki Sabri Yalım Parkı’nda yapılan füze kalkanı karşıtı basın açıklamasına katılmaları ve burada attıkları “Ne ABD ne AB tam bağımsız Türkiye” ve “Füze kalkanına hayır” şeklindeki sloganlar gösterildi.

'Demokratik gösteri hakkımı kullandım'

Ankara Üniversitesi öğrencisi Işıklı, savcılıktaki sorgusunda slogan attığını inkar etmedi ve söylediklerinde suç unsuru olmadığını söyledi. Işıklı, “Türkiye’de füze kalkanı kurulmasını istemediğini, ayrıca parasız eğitimi desteklediğini” ifade etti.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 2009’da mezun olan ve özel ders veren Dönmez de bürodaki eşyalara kendilerinin zarar vermediğini, kendilerini gözaltına alan polislerin etrafı dağıttığını söyledi. “Demokratik tepki gösterme hakkımı kullandım” diyen Dönmez ile Işıklı, dört aydır tutuklu.

Türk Ceza Kanunu (TCK) 220/6. maddesi uyarınca “Devrimci Halk Kurutuluş Partisi Cephesi (DHKP-C) üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” ile Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7/2. maddesindeki “örgüt propagandası yapmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, işyeri dokunulmazlığını ihlal etmek ve iş ve çalışma hürriyetini ihlal” suçlamalarıyla yargılanıyorlar.

İlk duruşmaları yarın, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10:30’da görülecek.

Tek pankarta 19 ay tutukluluk, 15 yıl hapis

Üniversite öğrencileri Ferhat Tüzer ile Berna Yılmaz, 14 Mart 2010'da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu toplantıda, "Parasız eğitim istiyoruz, alacağız" yazılı pankartı açtılar, hemen ardından tutuklandılar.

İkisi de "Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) üyesi olmak ve örgüt adına propaganda yapmaktan", Terörle Mücadele Kanunu 5. maddesi uyarınca "örgüt üyeliği" ile suçlandı. 19 ay tutuklu kaldıktan sonra, 6 Ekim 2011'deki duruşmada tahliye edildiler.

Davanın eski savcısı Kasım İlimlioğlu, eylemlerinin Anayasal bir hak olan ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek gençlerin tahliye ve beraatini isterken, yeni savcı Adem Özcan öğrencilerin "örgüt üyesi” olduklarını söyleyerek 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Berna, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde açtığı "Kadınlar köle değildir" yazılı pankart gerekçe gösterilerek de bir yıl sekiz ay hapis cezası aldı.