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Dünya

Füze kalkanı anlaşması

Rusya lideri Medvedev ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun ortak füze kalkanı konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi

20 Ağustos 2008 03:00

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun ortak füze kalkanı kurma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Medvedev ve Lukaşenko'nun dün Rusya'nın sayfiye kenti Soçi'de yaptığı görüşmede, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) çerçevesindeki Ortak Güvenlik Konseyi olağan toplantısına hazırlık amaçlı fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Gürcistan'ın tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'ya yönelik askeri operasyonunun da, iki liderin buluşmasında ele alındığı belirtilen açıklamada, Medvedev'in görüşme sırasında, "Gürcistan'ın Güney Osetya'ya karşı kullandığı şiddete ve bunun uluslararası sonuçlarına dikkat çekmem gerekiyor. BDT Ortak Güvenlik Konseyi çerçevesinde işbirliğimizi geliştirme konusunda düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı kaydedildi.  

Açıklamada, Medvedev ve Lukaşenko'nun füze saldırılarına karşı bir kalkan kurulması konusunda devletler arası bir anlaşma üzerinde çalışmaların sürdürülmesi ve bunun BDT Ortak Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında imzalanması kararı aldığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanlığı İdari Başkan Yardımcısı Sergey Prihodko da yaptığı açıklamada, Belarus ile ortak füze kalkanı kurulması anlaşması imzalanmasının, ABD'nin Polonya ile imzaladığı anlaşmaya bir cevap niteliği taşıdığını söyledi. Rusya savunma yetkililerine göre bu kapsamda Belarus topraklarında bir füze savunma sistemi kurulması düşünülüyor. 

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