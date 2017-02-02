Füze denemesi: ABD, İran'ı 'resmen uyardı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, füze denemesi yapan İran hükümetini "resmen uyardıklarını" açıkladı.

Flynn, Tahran'ı bir Suudi savaş gemisine, Husi milisleri tarafından gerçekleştirilen saldırı ile ilgili de suçlayarak, gelişmelerin "İran'ın Ortadoğu'da dengeleri bozan tavrının kanıtı" olduğunu açıkladı.

İran, geçtiğimiz hafta sonu bir füze denemesi yaptığını doğrulamış ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Savunma Bakanı Hossein Dehghan, füze denemesinin arkasında durarak, "Hiçbir yabancının, ülke savunmasıyla olan işlerimize karışmasına izin vermeyiz" demişti

Beyaz Saray, füze denemesinin "tamamıyla kabul edilemez" olduğunu açıklamıştı.

Michael Flynn, ABD'nin füze denemesine "resmi bir tepki verip vermeyeceği ile ilgili" detay vermezken, Pentagon yetkilileri, denemenin başarısız olduğunu duyurdu.

Tahran, 2015 yılında varılan nükleer anlaşma kapsamında, 8 yıl boyunca balistik füze geliştirmemeyi kabul etmişti.

Birleşmiş Milletler'in 2231 sayılı ilgili kararı, İran'a "nükleer başlık taşıma kapasitesi olan füze sistemleri ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmama çağrısı" yapıyor.

İran'a "resmi uyarının" duyurulduğu basın toplantısında konuşan Michael Flynn, Obama yönetimi'nin İran ile yaptığı anlaşmayı da "zayıf ve etkisiz" olarak tanımladı.

Konuşmasının devanımda Flynn, "İran, bu anlaşma için ABD'ye müteşekkir olması gerekirken, daha da yüreklenmiş görünüyor" dedi.

Donald Trump yürüttüğü kampanya süresince, Obama yönetimini, İran ile varılan nükleer anlaşma nedeniyle eleştirmiş, anlaşmayı, "felaket" olarak tanımlamıştı.

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaptığı açıklamada, Trump'ın anlaşmayı "yırtıp atmasına" izin vermeyeceğini ifade etmişti.