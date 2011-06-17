-FÜZE ÇOCUKLARI VURDU KABİL (A.A) - 17.06.2011 - Afganistan'da, Pakistan'dan düzenlenen füze saldırısında 4 çocuğun öldüğü bildirildi. Kunar vilayetinin emniyet müdürü General Evaz Muhammed, füze saldırısının, Afganistan'ın doğusundaki Sirkanay'da düzenlendiğini, saldırıda 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi. Muhammed, Pakistan sınırında son birkaç gündür Afganistan topraklarına 100'den fazla füze atıldığını kaydetti. Afganistan sınır polisi, füzelerin Pakistan'da ordunun direnişçilerle çatıştığı bir bölgeden fırlatıldığını belirtti.