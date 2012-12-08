'Füze ateşlenirse vurmaya hazırız'

Japon hükümeti, Kuzey Kore’nin Pazartesi günü ateşleme olasılığı bulunan füzeyi, ateşlenmesi halinde imha etmek için hazırlık yapıyor.

Japonya Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore ile komşusu Güney Kore ve Batı ülkeleriyle yeni bir gerginliğe neden olan uzun menzilli füze denemesi nedeniyle alarma geçti. Pyongyang, bu ay başında 10-22 Aralık tarihleri arasında uzun menzilli füze deneyeceğini açıklamıştı.

Japon hükümeti, Pazartesi gününden itibaren ateşlenme ihtimali bulunan füzeye karşı önlem almak için harekete geçti. Kuzey Kore’nin Sohae Uydu Ateşleme İstasyonu’nda hazırlık yaptığına dair istihbarat bilgisi alan Japonlar, Tokyo’daki Patriot Advanced Capability-3 bataryalarını ve Okinawa gibi Kore Yarımadasına bakan stratejik bölgelerindeki füze savunma sistemlerini harekete geçirdi.

Füze savunma sistemlerinin yanı sıra, Aegis tespit ve yok etme sistemine sahip olan üç Japon destroyeri Japon Denizi’nde mevzilendi.

ABD’nin Pasifik kuvvetleri de bölgedeki savaş gemilerini alarma geçirmiş durumda. Dün elde edilen yeni uydu görüntüleri, Pyongyang’ın füze ateşlemek için hazırlıklarını yavaştan aldığını gösterse de, ateşlemenin Pazartesi günü yapılabileceği ifade edildi.



Uydu savunması



Kuzey Kore, bölge ülkelerinin ve ABD’nin alarma geçmesine neden olan ateşlemenin, yörüngeye bir yer gözlemleyici uydu yerleştirmek için yapılacak bir deneme olacağını belirtti. Uzmanlar ise aynı görüşte değil.

Japonya’daki askeri güçlerin başında bulunan Tuğgeneral Salvatore Angelella, “Kuzey Kore’nin bu tür oldukça tehlikeli girişimlerini desteklemiyoruz... Yapılacak denemeyi yakından takip ediyoruz” dedi.

Güney Kore ordusu da olası füze ateşlemesine karşı hazırlık yaptıklarını belirtirken, Filipinler gelişmeden ‘büyük endişe duyduklarını’ ifade ett. Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore’ye uzun menzilli füze programını iptal etmesi için birçok defa çağrıda bulunmuştu.