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Spor

FUTSALDA İLK YENİLDİ İSTANBUL (A.A)

26 Şubat 2011 12:32

-FUTSALDA İLK YENİLDİ İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Futsal Milli Takımı, Ukrayna'da düzenlenen 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup'taki ikinci maçında ev sahibi Ukrayna'ya 12-2 yenildi. Kharkiv kentindeki Lokomotiv Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türk Milli Takımı'nın gollerini Kenan Köseoğlu ve Cihan Özcan attı. Günün diğer maçında ise Macaristan, Belçika'yı 4-3 yendi.  Grupta oynadığı ilk maçta Macaristan'ı 3-2 yenen Türkiye, üçüncü maçında yarın Belçika ile karşılaşacak. Toplam 24 takımın 6 grupta mücadele ettiği 2012 Avrupa Futsal Şampiyonası eleme turu maçları sonunda gruplarını 1. sırada tamamlayan 6 takım ile tüm grupların en iyi 5 ikincisi Şubat 2012'de oynanacak finallere katılmaya hak kazanacak. Hırvatistan şampiyonaya ev sahipliği yapacağı için finallere direkt katılacak.

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