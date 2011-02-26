-FUTSALDA İLK YENİLDİ İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Futsal Milli Takımı, Ukrayna'da düzenlenen 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup'taki ikinci maçında ev sahibi Ukrayna'ya 12-2 yenildi. Kharkiv kentindeki Lokomotiv Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türk Milli Takımı'nın gollerini Kenan Köseoğlu ve Cihan Özcan attı. Günün diğer maçında ise Macaristan, Belçika'yı 4-3 yendi. Grupta oynadığı ilk maçta Macaristan'ı 3-2 yenen Türkiye, üçüncü maçında yarın Belçika ile karşılaşacak. Toplam 24 takımın 6 grupta mücadele ettiği 2012 Avrupa Futsal Şampiyonası eleme turu maçları sonunda gruplarını 1. sırada tamamlayan 6 takım ile tüm grupların en iyi 5 ikincisi Şubat 2012'de oynanacak finallere katılmaya hak kazanacak. Hırvatistan şampiyonaya ev sahipliği yapacağı için finallere direkt katılacak.