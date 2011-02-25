-FUTSALDA İLK GALİBİYET İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - Futsal Milli Takımı, Ukrayna'da düzenlenen 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup'taki ilk maçında Macaristan'ı 3-2 yendi. Kharkiv kentindeki Lokomotiv Spor Salonu'nda dün akşam oynanan karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Burak Yıldırım (2) ile Kenan Köseoğlu attı. Grupta oynanan günün diğer maçında ise Ukrayna, Belçika'yı 4-3 yendi. Teknik direktör Ömer Kaner yönetimindeki Futsal Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçını bugün saat 19.30'da aynı salonda Ukrayna ile oynayacak. Grubun diğer maçında ise Belçika, Macaristan ile karşılaşacak. Toplam 24 takımın 6 grupta mücadele ettiği 2012 Avrupa Futsal Şampiyonası Eleme Turu maçları sonunda gruplarını 1. sırada tamamlayan 6 takım ile tüm grupların en iyi 5 ikincisi Şubat 2012'de oynanacak finallere katılmaya hak kazanacak. Hırvatistan şampiyonaya ev sahipliği yapacağı için finallere direkt katılacak.