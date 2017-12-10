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Futsal turnuvasında taraftarlar oyunculara saldırdı

Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, düzenlenen liseler arası futsal turnuvasında, Kozlu Endüstri Meslek Lisesi taraftarları penaltılarla yenildikleri maç sonrası sahaya girerek Ereğli İmam Hatip Lisesi öğrencilerine saldırdı

10 Aralık 2017 17:52

Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, düzenlenen liseler arası futsal turnuvasında, Kozlu Endüstri Meslek Lisesi taraftarları penaltılarla yenildikleri maç sonrası sahaya girerek Ereğli İmam Hatip Lisesi öğrencilerine saldırdı.
Liseler arası futsal turnuvası kapsamında Ereğli İmam Hatip Lisesi ile Kozlu Endüstri Meslek Lisesi takımı yarı finalde Site Spor Salonu\'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 2-2 sona erince penaltılara geçildi. Penaltılar sonucu Ereğli İmam Hatip Lisesi takımı finale yükseldi. Müsabakanın sonuçlanması ardından tribünde bulunan Kozlu Endüstri Meslek Lisesi taraftarları çöp bidonlarını sahaya attı. Ardından sahaya inen taraftarlar, diğer takım oyuncularına tekme tokat saldırdı. Salondaki öğretmenlerin müdahalesi yetersiz kaldı. Bazı oyuncular soyunma odalarına kaçmaya çalıştı. Güçlükle sakinleştirilen taraftarlar, öğretmenleri tarafından dışarı çıkartıldı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından darp raporu alan bazı oyuncular, taraftarlardan şikayetçi oldu.

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