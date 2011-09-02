-Futbolun zirvesi İstanbul'da toplandı İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri ve Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin temsilcileriyle yaptıkları toplantıda, futbolun kuvvetlenmesi ve daha ileriye taşınması için neler yapılabileceğini değerlendireceklerini bildirdi. Kılıç, TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, federasyon başkan vekilleri Göksel Gümüşdağ ve Lutfi Arıboğan ile Süper Lig'de yer alan 18 kulübün başkan ve temsilcileriyle Four Seasons Otel'de bir araya geldi. Toplantı öncesinde açıklama yapan Suat Kılıç, Süper Lig'de 10 Eylül'de başlayacak 2011-12 sezonu öncesinde bir durum değerlendirmesi yapacaklarını belirterek, şunları söyledi: ''Sezon öncesinde bir değerlendirme ihtiyacı doğmuştur. Çünkü hepimiz bu süreci birlikte yönetmekle yükümlüyüz. Kulüpler, taraftar camiaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de futbolun kuvvetlenmesi, daha ileriye taşınması adına neler yapılabileceğimizi, mevcut durumda birbirimize nasıl destek olabileceğimizi, nasıl katkı sağlayabileceğimizi bugün bu toplantıda değerlendirme imkanını bulacağız. Kabul etmek gerekir ki 'Ben de kabul ediyorum', Türkiye'de futbolun lokomotifi, bu masanın etrafında bulunan isimler ve onların temsil ettiği camialardır. Bugün Türkiye-Kazakistan milli maçı var. Futbolda milli takımımız, bu masanın etrafında bulunan kişilerin temsil ettiği kulüplerin insan kaynaklarından süzüle süzüle gelen futbolculardan oluşan bir milli takım. Ay-yıldızlı forma bu sayede Türkiye'nin birliğini temsil ediyor.'' -''BİRİZ VE BERABERİZ, 75 MİLYON KARDEŞİZ''- Futbolda zaman zaman sıkıntıların olabileceğini ifade eden Kılıç, ''Bütün bu problemlerin çözümünde, aktörlerin tamamı olarak birbirimize destek vermeye ve katkı sağlamaya mecburuz. Çünkü bu kadarız. Bu masanın etrafında gördüğümüz isimlerden müteşekkiliz. Enerjimizi sinerjiye dönüştürmekle yükümlüyüz. O sinerjiyle Türkiye'de futbolun daha sağlıklı bir zeminde oynanabilmesini sağlamaya mecburuz. Süper ligimiz Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak Türkiye liglerindeki takımlarımızı finanse etme noktasında çok özverili gayretlerin sahibi. Dolayısıyla liglerin her sorununu Hükümetin ilgili Bakanlığı olma dolayısıyla kendi sorunumuz olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. Bugün bu salonda dışarıya verilmesi gereken en kuvvetli mesajın şu olması gerektiğini düşünüyorum; üm bu takımların temsil ettiği nüfusun, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Kayserisporlu, Trabzonsporlu, Samsunsporlu ve adını sayamadığım tüm kulüpler, Bank Asya 1. Lig'de yer alan, 2., 3. Lig'de bulunan takımlar, tüm bu takımların temsil ettiği 75 milyon Türkiye halkı, Türk halkı. 75 milyon olarak, bir tek vurgumuz olabilir; 'Biriz ve beraberiz, 75 milyon kardeşiz.' Gönül verdiğimiz renkler hangisi olursa olsun, tuttuğumuz takım hangisi olursa olsun, hepimiz için bir tek çatı camia var, o camia Türkiye Cumhuriyeti'nin futbol taraftarlığı olarak aynı zamanda bu akşam hep birlikte destekleyecek olduğumuz milli takımdır. Tüm bu değerleri yaşatabilmek için bu masa etrafındaki kulüp başkanları tarafından temsil edilen kulüpleri yaşatmak, güçlü tutmak, onlarla Türk futboluna kuvvet kazandırmak kaçınılmaz bir gerçekliktir. Biz de bu gerçeklikten hareket ediyoruz.'' -''BİZE İNTİKAL EDEN BİR TALEP YOK''- Bir basın mensubunun, kulüp başkanlarından kendilerine ''Suça karışmış kişiler cezalandırılsın, kulüpler cezalandırılmasın'' şeklinde bir talebinin gelip gelmediğini ve konunun toplantıda görüşülüp görüşülmeyeceğini sorması üzerine Kılıç şöyle dedi: ''Bize intikal eden bir talep yok. Bu toplantıya özellikle bir gündem tayin etmedik. Bu toplantıda, sezon öncesi Spor Toto Süper Lig odaklı konuları konuşacağız. Kulüp başkanlarımız hangi konuları gündeme getirirse, biz hangi konuları gündeme taşırsak bunlar konuşulacaktır. Herhangi bir gündemimiz yok. Medyada toplantının gündemine ilişkin olarak yer alan yorumlarla ilgili olarak herhangi bir beyanatımız, açıklamamız olmadı. Konumuz Türkiye'de futbol ve Spor Toto Süper Lig'in konu başlıklarıdır. Onun dışında özel, spesifik bir konuyu tartışmak üzere toplanmış değiliz.'' Suat Kılıç, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ne kadar yönetim noktasında özerk ve kendi kararlarını alma noktasında ehil ve yetkinse, TFF'nin de o ölçüde Bakanlıklarından özerk bir yapı olduğunu ifade ederek, ''Siyasetin futbola yönelik talimatlarının olabilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bunlar bildiğimiz gerçekler. Diğer taraftan gönül arzu ederdi ki bugün Türkiye'de spor medyasını ve camiaları meşgul eden konular hiç olmasaydı ve biz büyük kulüplerimizin lokomotifliğinde, futbol üzerinden futbol dışı amatör branşlara olan yatırımlarımızı konuşuyor olabilseydik'' dedi. Türkiye'nin spordaki başarılarının 75 milyon nüfusuyla doğru orantılı olmadığını ifade eden Kılıç, bu konuyu mutlaka bugün olmasa da başka bir toplantıda görüşeceklerini ifade etti. Suat Kılıç, zaman zaman kulüp başkanlarıyla birlikte ya da ayrı ayrı bir araya geleceklerini de dile getirerek, ''Kulüplerimizle zaman zaman bir araya gelebiliriz. Olağanüstü durum alarmına lütfen geçmeyin. Bu işleri konuşarak çözmeye gayret edeceğiz. 18 kulüp dışında Türk Milli Takımı adına başka bir kaynağımız yok. Bu masanın etrafındakilere Türk futbolu adına ihtiyaç var. Biz bu ihtiyacı görerek hareket ediyoruz'' şeklinde konuştu. Toplantı öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, başkanvekilleri Göksel Gümüşdağ ve Lufti Arıboğan, otelin önünde bulunan tekneyle, cuma namazını kılmak için Emirgan'da bir camiye gitti. Bakan Kılıç ve Aydınlar'ın sürekli başbaşa konuşmalar yapması dikkati çekti. Toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener gelirken, Galatasaray Kulübü adına Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, Fenerbahçe Kulübü adına da Asbaşkan Ali Koç katıldı. Diğer kulüpler ise başkan seviyesinde temsil edildi. Toplantıya medya çok büyük ilgi gösterirken, Bakan Kılıç'ın toplantı öncesinde yaptığı konuşmayı birçok televizyon kanalı canlı yayınladı.