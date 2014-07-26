T24 LogoT24 Logo
Spor

Futbolun yeni efendisi kim olur; Barcelona mı, Real Madrid mi?

Hürriyet yazarları “Barça mı, Madrid mi” sorusunu masaya yatırdı

26 Temmuz 2014 10:05

İspanya La Liga’da mücadele eden dünyanın en büyük iki kulübü Barcelona ile Real Madrid yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yaptıkları transferlerle de kendilerinden söz ettirmeyi başardı. Barcelona Luis Suarez’i kadrosuna katarak hücum üçlüsünün değerini 443 milyon Euro’ya yükseltirken, kadrosuna 80 milyon Euro’luk James Rodriguez’i monte eden Real Madrid göz korkutucu hale geldi. Barcelona ve Real Madrid’in toplam değerleri de, Turkcell Süper Lig’in geride bıraktı.

Hürriyet gazetesinden İlker Yasin, Kenan Başaran ve Kanat Atkaya futbolun iki devinden hangisinin daha etkili olacağını yorumladı.

Koray Durkal’ın Hürriyet’teki haberine göre, Barcelona, bir sistem takımı ancak hiyerarşide Messi gerçeği de dikkatlerden kaçmıyor. Tiki Taka’cıların sistemi çözülmüş gibi gözükse de bu futbolu yine farklı seviyelere taşıyabilecek tek takım Katalanlardan başkası değil! Messi, her zaman mükemmel bir oyuncu ancak onun kimyası Neymar’la henüz tutmuş değil. Üzerine Suarez gibi önemli ancak bir o kadar da riskli transfer de yapılınca takım, taşların yerinden oynayabileceği bir yapıya geldi. Burada büyük iş elbette teknik direktör Luis Enrique’ye düşüyor. Barcelona’nın oyun sisteminde bu üçlünün nasıl görev alacağı takımın kaderine yön verecektir.

 

La Liga’nın favorisi

 

Hücum hattında Güney Amerika üçlemesini tamamlayan Barcelona’da Neymar’ın yaşadığı sakatlık, Luis Suarez’in aldığı 4 aylık futbol yasağını da göz önüne aldığımızda yük uzun süre Messi’nin omuzlarında olacağa benziyor. Geçtiğimiz sezon Bale-Ronaldo ikilisiyle şampiyonlar ligi Kupası’nı kaldıran Real Madrid ise Rodriguez takviyesiyle şimdiden İspanya’nın favorisi durumunda.

 

İki takım 11’lerinin değeri

 

Real Madrid

Keylor Navas: 10 milyon Euro
Sergio Ramos: 27 milyon Euro
Pepe: 30 milyon Euro
Marcelo: 8,5 milyon Euro
Carvajal: 6,5 milyon Euro
Toni Kroos: 30 milyon Euro
Luka Modric: 30 milyon Euro
James Rodriguez: 80 milyon Euro
Gareth Bale: 100 milyon Euro
Cristiano Ronaldo: 94 milyon Euro
Karim Benzema: 35 milyon Euro

Toplam: 451 milyon Euro

 

Barcelona

Ter Stegen: 20 milyon Euro
Martin Montoya: 12 milyon Euro
Pique: 35 milyon Euro
Mathiue:12 milyon Euro
Jordi Alba: 25 milyon Euro
Busquets: 43 milyon Euro
Andres Iniesta: 50 milyon Euro
Ivan Rakitic: 20 milyon Euro
Lionel Messi: 250 milyon Euro
Neymar: 111,5 milyon Euro
Luis Suarez: 81,5 milyon Euro

Toplam: 660 milyon Euro

 

İlker Yasin: Önemli olan arkadakiler

 

Son Dünya Kupası da gösterdi ki yıldız oyuncuların sonuca bir etkisi yok. Burada kağıt üstünde yıldızlara bakmaktansa takım oyununa hangilerinin daha fazla katkısı olacağına bakmak lazım. Messi, Neymar, Suarez ya da Bale, Ronaldo, James Rodriguez’den çok bu oyuncuların arkasında kimlerin oynayacağı daha önemli. Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Toni Kroos ve Khedira gibi isimler Madrid’i bir adım öne geçiriyor.

 

Kenan Başaran: Real’in ikilisi daha uyumlu

 

Kıyaslama için öncelikle Barça’nın üçlüsü yanyana gelmeli! Biri adam ısırmaktan diğeri sakatlıktan ötürü takımdan ayrı. Önce ‘ikililer’e bakarsak cevaba daha kolay ulaşırız. Ronaldo-Bale ikilisi geçen sezon yıllar sonra Real’e Devler Ligi’ni getirirken Messi-Neymar ikilisi ise Barça’yı yıllar sonra kupasız bıraktı. Tamam Messi uzun süre sakattı ama Real ikilisi daha uyumluydu. Yeni 10 numara James’in de ikisiyle iyi bütünleşeceğini umuyorum.

 

Kanat Atkaya: Suarez riskli bir transfer

 

Barcelona’yı seven biriyim. Ancak Real Madrid, James Rodriguez transferiyle daha iyi oldu. Madrid Bale ve Ronaldo ile zaten çok tehlikeliydi. Bir de bunlara James Rodriguez eklenince daha da tehlikeli oldular. Barça’da ise Messi’nin Dünya Kupası finalinde yaşadığı sendromu atlatıp yapacakları büyük önem taşıyor. Neymar’ın sakatlıktan nasıl döneceği çok önemli. Elbette Suarez gibi riskli bir transfer de Barça’yı bu sezon çokça konuşacağımızı gösteriyor.

 

Perez yıldıza doymuyor

 

Toni Kroos ve son olarak James Rodriguez transferleri ile büyük sükse yapan Real Madrid’de Başkan Florentino Perez takıma altın çağını yaşatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Gareth Bale için tarihin en yüksek bonservis rakamını ödeyen Perez, bu sezon da boş durmadı. Toni Kroos ve James Rodriguez için 100 milyon Euro harcayan Perez, 10 yıllık iktidarında Real Madrid’in “Los Galacticos” unvanını da perçinledi. Luis Figo, Ronaldo, ve Zinedine Zidane gibi pek çok efsane isim Real Madrid forması giyerken onların yerini ise Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benzema ve James Rodriguez gibi yıldızlar aldı.

 

İşte R.Madrid tarihinin en pahalı 10 transferi

Gareth Bale: 100 milyon
Cristiano Ronaldo: 94 milyon
James Rodriguez: 80 milyon
Kaka: 70 milyon
Zinedine Zidane: 56 milyon
Luis Figo: 46 milyon
Ronaldo: 43 milyon
Karim Benzema: 38 milyon
Xabi Alonso: 38 milyon
Luka Modric: 38 milyon

Real transfere çok para har-casa da geri dönüşümü var. Örneğin Rodriguez formalarının satışından 3 günde 35 milyon Euro gelir sağlandı.

ETİKETLER

real madridbarcelonafutbolispanyatransferjames rodriguesluis suareztransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24