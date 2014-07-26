Futbolun yeni efendisi kim olur; Barcelona mı, Real Madrid mi?

İspanya La Liga’da mücadele eden dünyanın en büyük iki kulübü Barcelona ile Real Madrid yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yaptıkları transferlerle de kendilerinden söz ettirmeyi başardı. Barcelona Luis Suarez’i kadrosuna katarak hücum üçlüsünün değerini 443 milyon Euro’ya yükseltirken, kadrosuna 80 milyon Euro’luk James Rodriguez’i monte eden Real Madrid göz korkutucu hale geldi. Barcelona ve Real Madrid’in toplam değerleri de, Turkcell Süper Lig’in geride bıraktı.

Hürriyet gazetesinden İlker Yasin, Kenan Başaran ve Kanat Atkaya futbolun iki devinden hangisinin daha etkili olacağını yorumladı.

Koray Durkal’ın Hürriyet’teki haberine göre, Barcelona, bir sistem takımı ancak hiyerarşide Messi gerçeği de dikkatlerden kaçmıyor. Tiki Taka’cıların sistemi çözülmüş gibi gözükse de bu futbolu yine farklı seviyelere taşıyabilecek tek takım Katalanlardan başkası değil! Messi, her zaman mükemmel bir oyuncu ancak onun kimyası Neymar’la henüz tutmuş değil. Üzerine Suarez gibi önemli ancak bir o kadar da riskli transfer de yapılınca takım, taşların yerinden oynayabileceği bir yapıya geldi. Burada büyük iş elbette teknik direktör Luis Enrique’ye düşüyor. Barcelona’nın oyun sisteminde bu üçlünün nasıl görev alacağı takımın kaderine yön verecektir.

La Liga’nın favorisi

Hücum hattında Güney Amerika üçlemesini tamamlayan Barcelona’da Neymar’ın yaşadığı sakatlık, Luis Suarez’in aldığı 4 aylık futbol yasağını da göz önüne aldığımızda yük uzun süre Messi’nin omuzlarında olacağa benziyor. Geçtiğimiz sezon Bale-Ronaldo ikilisiyle şampiyonlar ligi Kupası’nı kaldıran Real Madrid ise Rodriguez takviyesiyle şimdiden İspanya’nın favorisi durumunda.

İki takım 11’lerinin değeri

Real Madrid

Keylor Navas: 10 milyon Euro

Sergio Ramos: 27 milyon Euro

Pepe: 30 milyon Euro

Marcelo: 8,5 milyon Euro

Carvajal: 6,5 milyon Euro

Toni Kroos: 30 milyon Euro

Luka Modric: 30 milyon Euro

James Rodriguez: 80 milyon Euro

Gareth Bale: 100 milyon Euro

Cristiano Ronaldo: 94 milyon Euro

Karim Benzema: 35 milyon Euro

Toplam: 451 milyon Euro

Barcelona

Ter Stegen: 20 milyon Euro

Martin Montoya: 12 milyon Euro

Pique: 35 milyon Euro

Mathiue:12 milyon Euro

Jordi Alba: 25 milyon Euro

Busquets: 43 milyon Euro

Andres Iniesta: 50 milyon Euro

Ivan Rakitic: 20 milyon Euro

Lionel Messi: 250 milyon Euro

Neymar: 111,5 milyon Euro

Luis Suarez: 81,5 milyon Euro

Toplam: 660 milyon Euro

İlker Yasin: Önemli olan arkadakiler

Son Dünya Kupası da gösterdi ki yıldız oyuncuların sonuca bir etkisi yok. Burada kağıt üstünde yıldızlara bakmaktansa takım oyununa hangilerinin daha fazla katkısı olacağına bakmak lazım. Messi, Neymar, Suarez ya da Bale, Ronaldo, James Rodriguez’den çok bu oyuncuların arkasında kimlerin oynayacağı daha önemli. Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Toni Kroos ve Khedira gibi isimler Madrid’i bir adım öne geçiriyor.

Kenan Başaran: Real’in ikilisi daha uyumlu

Kıyaslama için öncelikle Barça’nın üçlüsü yanyana gelmeli! Biri adam ısırmaktan diğeri sakatlıktan ötürü takımdan ayrı. Önce ‘ikililer’e bakarsak cevaba daha kolay ulaşırız. Ronaldo-Bale ikilisi geçen sezon yıllar sonra Real’e Devler Ligi’ni getirirken Messi-Neymar ikilisi ise Barça’yı yıllar sonra kupasız bıraktı. Tamam Messi uzun süre sakattı ama Real ikilisi daha uyumluydu. Yeni 10 numara James’in de ikisiyle iyi bütünleşeceğini umuyorum.

Kanat Atkaya: Suarez riskli bir transfer

Barcelona’yı seven biriyim. Ancak Real Madrid, James Rodriguez transferiyle daha iyi oldu. Madrid Bale ve Ronaldo ile zaten çok tehlikeliydi. Bir de bunlara James Rodriguez eklenince daha da tehlikeli oldular. Barça’da ise Messi’nin Dünya Kupası finalinde yaşadığı sendromu atlatıp yapacakları büyük önem taşıyor. Neymar’ın sakatlıktan nasıl döneceği çok önemli. Elbette Suarez gibi riskli bir transfer de Barça’yı bu sezon çokça konuşacağımızı gösteriyor.

Perez yıldıza doymuyor

Toni Kroos ve son olarak James Rodriguez transferleri ile büyük sükse yapan Real Madrid’de Başkan Florentino Perez takıma altın çağını yaşatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Gareth Bale için tarihin en yüksek bonservis rakamını ödeyen Perez, bu sezon da boş durmadı. Toni Kroos ve James Rodriguez için 100 milyon Euro harcayan Perez, 10 yıllık iktidarında Real Madrid’in “Los Galacticos” unvanını da perçinledi. Luis Figo, Ronaldo, ve Zinedine Zidane gibi pek çok efsane isim Real Madrid forması giyerken onların yerini ise Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benzema ve James Rodriguez gibi yıldızlar aldı.

İşte R.Madrid tarihinin en pahalı 10 transferi

Gareth Bale: 100 milyon

Cristiano Ronaldo: 94 milyon

James Rodriguez: 80 milyon

Kaka: 70 milyon

Zinedine Zidane: 56 milyon

Luis Figo: 46 milyon

Ronaldo: 43 milyon

Karim Benzema: 38 milyon

Xabi Alonso: 38 milyon

Luka Modric: 38 milyon

Real transfere çok para har-casa da geri dönüşümü var. Örneğin Rodriguez formalarının satışından 3 günde 35 milyon Euro gelir sağlandı.