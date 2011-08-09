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Spor

FUTBOLUN TAKVİMİ DEĞİŞMEYECEK İSTANBUL (A.A)

09 Ağustos 2011 01:15

-FUTBOLUN TAKVİMİ DEĞİŞMEYECEK İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - Futbol Federasyonu Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, çok önemli bir olay olmadığı sürece liglerin başlama tarihinde bir değişiklik yapmayı düşünmediklerini söyledi. A Milli Futbol Takımı'nın, Estonya 10 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı hazırlık karşılaşması için Türk Telekom Arena'da yaptığı antrenmanı takip eden Göksel Gümüşdağ, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gümüşdağ, herkesin sürecin neticelenmesini istediğini belirterek, ''Tabii bunlar zaman alıyor. Etik Kurulu yoğun bir şekilde çalışmakta. Zaman zaman Sayın Başkan ve federasyon olarak açıklamalar yapıyoruz. İnanıyorum ki ağustos ayının sonuna kadar, inşallah en yakın tarihte futbol adına en doğru kararı vermeye çalışacağız'' diye konuştu. Gümüşdağ, 9 Eylül'e ertelenen liglerin başlama tarihinde bir değişiklik yapmayı düşünmediklerini belirterek, ''Çok önemli bir durum olmadığı sürece de fazla bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz'' ifadesini kullandı. Milli takımın, Estonya ile yapacağı hazırlık karşılaşmasıyla ilgili soruyu da cevaplandıran Gümüşdağ, şunları kaydetti: ''Öncelikle herkes futbolu özledi. Taraftar ve futbolseverlerin Estonya maçına ilgisinin çok fazla olacağına inanıyorum. Öğrendiğim kadarıyla şu ana kadar 6 bin 500 bilet alınmış. Özellikle bu 1,5 aylık süreçte yaşananlardan dolayı futboldan uzaklaştık. Çarşamba günü milli maçımıza yakışır bir yoğunluk olacaktır. Estonya maçı bizim için önemli. Biliyorsunuz eylül ve ekim ayında yapacağımız 4 maç var. Umuyorum ki Estonya maçı milli takım için iyi bir hazırlık maçı olur. Estonya maçından sonraki hedefimiz diğer 4 maçtan en iyi neticeleri almak ve hedefe doğru ilerlemek.''

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