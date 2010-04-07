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Spor

Futbolun son büyücüsü Messi

Arjantinli yıldız, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olma yolunda ilerliyor.

07 Nisan 2010 03:00

 T24- Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, takımına 4 gol atan Barcelonalı futbolcu Lionel Messi'yi bilgisayar oyunu karakterine benzetti ve Arjantinli yıldızın, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.


MESSİ'DEN GOL ŞOV


Şampiyonlar Ligi'nde geceye Lionel Messi damga vurdu. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı, takımının Arsenal'i 4 - 1 yendiği gecede, 4 golün de altına imza attı. Maç sonrası Arsenal Menajeri Arsene Wenger, "Dünyanın en iyi oyuncusu" olarak tanımladığı Messı'yi video oyununa benzetti.

Barcelona, Londra'daki ilk maçta inanılmaz bir takım oyunu ortaya koymuştu. Nou Camp'ta ise Katalanları, Arjantinli yıldızı Messi adeta tek başına taşıdı. 2 - 2'nin rövanşında ilk golü Bendtner ile Arsenal buldu. Ancak 18. dakikadaki golün ardından, Messi sahneye çıktı. Barcelona'nın ele avuca sığmayan yıldızı, 4 gol birden atarak, takımını Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıdı. Maçın ardından Arsenal Menajeri Arsene Wenger, "Dünyanın en iyi futbolcusu" olarak tanımladığı Messi'ye övgüler yağdırdı.

"O, bir play-station. Yaptığınız en küçük hatayı bile değerlendiriyor. Oysa ki oyuna çok iyi başlamıştık. 2. golü bulacak pozisyonları da yakaladık. Ancak Bendtner'in pozisyonunda hakem talihsiz bir karar verdi. Çünkü kendisi ofsaytta değildi."

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