Futbolun şöhretleri Serik'te buluştu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- TÜRK-Alman Efsaneler Futbol Turnuvası, Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya\'nın Antalya Konsolosluğu işbirliğinde bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Türk-Alman Efsaneler Futbol Turnuvası, Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Sports Arena futbol sahasında başladı. 8 takımın katıldığı turnuvaya Galatasaray Şöhretler Takımı, Galatasaray Lisesi, Hannover 96, Tui Tur Ger, Beşiktaş, Tür National Ayazma, Fc Atler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi futbol takımları iki ayrı grupta lig usulü karşılaşacak. Maçlar sonunda grup birincileri final maçı oynayacak. Turnuvanın sonunda Antalya\'da bir otelde düzenlenecek gala gecesiyle kupa töreni yapılacak.

Galatasaray\'ın eski Başkanı Alp Yalman, eski futbolcular Necati Ateş, Mert Korkmaz, İlyas Kahraman, Volkan Arslan, Ali Eren, Yusuf Tokaç, Deniz Barış, Mehmet Yılmaz ve Selim Özer ile bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman Fabian Ernst gibi tanımış isimler de turnuvada forma giyiyor.

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- Galatasaray - Antalya Büyükşehir maçından görüntüler

- Beşiktaş - Fc Atler maçından görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)