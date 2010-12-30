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Spor

FUTBOLUN PATRONUNDAN ''ORDİNARYÜS''E ZİYARET İSTANBUL (A.A)

30 Aralık 2010 17:55

-FUTBOLUN PATRONUNDAN ''ORDİNARYÜS''E ZİYARET  İSTANBUL (A.A) - 30.12.2010 - Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, ''Ordinaryüs'' lakaplı Fenerbahçe ve milli takımın efsanevi oyuncusu Lefter Küçükandonyadis'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. İstanbul Şuşli Memorial Hastanesi'ndeki ziyarette, Mahmut Özgener'in yanı sıra Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili Lütfi Arıboğan, Başkanlık Koordinatörü Mümtaz Karakaya ve Futbol Federasyonu Genel Sekreter Vekili Ali Parlak da yer aldı.  Lefter Küçükandonyadis'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini kaydeden Özgener, ''Türk futbol tarihine altın harflerle adını yazdırarak altın şeref madalyası alan ilk futbolcu olan büyük Lefter'in, en kısa zamanda sağlığını yeniden kazanarak Büyükada'ya dönmesini diliyorum'' şeklinde konuştu.

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