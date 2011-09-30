-Futbolun kapıları kadın ve çocuklara açılıyor İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Türk futbolunun kapıları kadın ve çocuklara açılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kadınlar ve 16 yaş altı çocukların Spor Toto Süper Lig'deki maçlara ücretsiz olarak girme projesinin bu hafta oynanacak 5. hafta karşılaşmalarıyla hayata geçirileceğini açıkladı. TFF Yönetim Kurulu'nun kararıyla, kadınlar ve 16 yaş altı çocuklar Spor Toto Süper Lig'deki maçlara ücretsiz olarak girebilecek. Kadınların ve 16 yaşın altındaki futbolseverlerin bilet bedelleri, sezon sonuna kadar TFF tarafından karşılanarak kulüplere ödenecek. TFF tarafından açıklanan ''Kadınların ve 16 yaş altı çocukların müsabakalara ücretsiz girme'' projesi, 30 Eylül-3 Ekim 2011 tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig 5. hafta maçları ile hayata geçiriliyor. Uygulama, bu hafta oynanacak Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Medical Park Antalyaspor-Sivasspor, Samsunspor-Manisaspor, MKE Ankaragücü-Galatasaray, Kayserispor-Mersin İdmanyurdu ve Gaziantepspor-Beşiktaş maçlarından itibaren geçerli olacak. Federasyondan yapılan açıklamada, ''Futbolumuzun içinde bulunduğu süreçte; futbolumuzun geleceğine katkıda bulunmak, bu güzel oyuna olan ilgiyi artırmak, şiddet ve düzensizliği önlemek, çirkin ve kötü tezahürata engel olmak ve ailelerin rahatlıkla izleyebileceği müsabaka ortamı oluşturmak konusunda çok önemli katkıları olacağına inandığımız bu proje, 2011-2012 sezonunda '34 Haftalık Lig Grubu' maçlarında geçerli olacak. Türk futbolunun itibarı ve algısı açısından çok olumlu faydaları olacağından emin olduğumuz bu proje ile güzel oyun güzel kalacak'' denildi. -Projenin ana esasları- Spor Toto Süper Lig maçlarını, kadınlar ile 2011 yılında oynanacak maçlarda, 01.01.1996 tarihinde ve daha sonra doğmuş çocuklar ücretsiz izleyebilecek. 2012 yılında oynanacak müsabakaları ise 01.01.1997 tarihinde ve daha sonra doğmuş çocuklar ücretsiz seyredebilecek. Biletix ile çalışan kulüplerin maçlarında, kadın ve 16 yaş altı çocuklar kendileri için özel olarak bastırılacak mavi davetiye niteliğindeki biletler kullanılacak. Ticketturk ile çalışan kulüplerin maçlarında, bu gruba verilecek davetiye niteliğindeki biletlerin üzerine sticker yerleştirecek. Maçları ücretsiz seyredecek kadın ve 16 yaş altı çocuklar, kendilerine ayrılacak davetiye niteliğindeki biletleri, 1. güvenlik bariyeri öncesinde kurulacak Biletix-Tickketturk gişelerinden temin edebilecek. Kulüpler, gişenin açık olacağı gün ve saati duyuracak. Kadın ve 16 yaş altı futbolseverler davetiye niteliğindeki biletlerini, bu gişeden üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik fotokopilerini vermek kaydıyla alabilecek. Söz konusu uygulama, Spor Toto Süper Lig kulüplerinin TFF'ye bildirdikleri tribün ve kontenjan ile sınırlı olacağı gibi, proje, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'un ev sahibi olduğu maçlarda gerekli düzenlemelerin tamamlanmasından sonra başlayacak.