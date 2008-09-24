Futbolun güzel yüzü

Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası, futbolun güzelliklerinin sadece yeşil sahada kalmadığı, Afganistan’a yönelik ‘sosyal sorumluluk’ projesiyle tüm dünyaya örnek gösterildiği bir organizasyon oldu.Avusturya ve İsviçre’nin ortaklaşa düzenlediği Euro 2008 sırasında UEFA’nın, Kızıl Haç örgütüyle birlikte yürüttüğü ‘insani yardım’ kampanyasında toplanan 500 bin euro, Afganistan’da hergün yaklaşık 60 kişinin hayatını karartan kara mayınları mağdurlarının yeniden yaşama kazandırılması için harcanacak.Bu önemli kampanya, Türkiye’nin de yer aldığı 16 finalist takım ve bu takımlarının taraftarlarının yaptığı katkılarla oluştu. UEFA, finallerde atılan gol başına 4 bin euro bağış yaparken, toplam 77 golün atıldığı Euro 2008’de yarı finale kadar yükselen Türk Milli Takımı da 8 gol karşılığında fona 32 bin euro katkı sağlamış oldu. Gollerden gelen 308 bin euroya, ülke taraftarlarının resmi site üzerinden gerçekleştirdiği yaklaşık 200 bin euro bağış eklendi.Milli takımlarının ‘en insancıl ekip’ unvanı almasına katkıda bulmaya çalışan Türk halkı, yardımsever yönünü bu kampanyada da ortaya koydu. ‘Her gole 1 euro’ sloganlı organizasyonda 46 bin 598 euroyla Türkiye, klasmanda 4. oldu.Almanya, 86 bin 908 euroyla ‘en insancıl takım’ unvanını kazanırken, İspanya 55 bin 502 euroyla ikinci, Hollanda da 48 bin 22 euroyla üçüncü oldu. 16 ülkenin yer aldığı klasmanda Fransa, Polonya, Yunanistan ve Romanya gibi ülkeler alt sıralarda kaldılar.Kampanyanın futbolcu elçisi Christiano Ronaldo da 100 bin İsviçre Frangı yardımda bulundu. Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Afganistan Kızılayı’nın ortak çalışmasıyla bağış sayesinde, her yıl sakat kalan 15 bin kişiden 3 bin 500’ü takma bacağa kavuştu. Mayın mağdurlarının rehabilitasyonu sağlanırken, ailelerine de yardım edildi.