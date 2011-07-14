-FUTBOLUN FİNANSAL GELECEĞİ ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Spor kulüplerinin mali oluşumları arasında büyük uçurumların bulunduğu Türkiye'de, futbol takımlarının finansal gelecekleri pek de parlak görünmüyor. Milli Prodüktivite Merkezi tarafından yayımlanan ''Anahtar'' isimli aylık dergide yer alan, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan Yard. Doç. Dr. Zahit Serarslan, Yrd. Doç. Dr. Veysel Küçük ile Arş. Gör. Abdurrahman Kepoğlu'nun, Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig takımları üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçları, Türk futbolunun finansal geleceğine ilişkin olumsuzlukları ortaya koyuyor. Her iki ligde mücadele eden toplam 24 takımla, 26 soruluk anket kullanılarak yapılan araştırmaya göre bu kulüpler, seyirci ve isim hakkı potansiyelini iyi kullanamıyor ve olası sponsorları yeteri kadar harekete geçiremiyor. Araştırmada kulüplerin, lisanslı ürün pazarlaması konusunda yavaş hareket ettikleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan yayın hakkı ihalelerindeki değer artışını sağlamak konusunda kendilerine düşeni yapmadıkları, ''taraftar kart'' potansiyelini harekete geçiremedikleri, statları etkin ve verimli kullanamadıkları, gençlik geliştirme merkezlerine önem vermedikleri ve bu alandaki potansiyeli harekete geçiremedikleri sonucuna varıldı. Mali yapılarını güçlendirmek zorunda olan kulüplerin, bunu başaramadıkları takdirde Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) belirlediği mali kriterleri yerine getiremeyerek, doğacak olumsuz sonuçlara katlanmak zorunda kalacakları kaydedilirken, UEFA'nın belirlediği mali kriterleri yerine getiremeyen kulüplerin, uzun vadede küme düşme ya da tescil iptali gibi sorunlarla karşı karşıya kalacakları ifade edildi. Kulüplerin neredeyse tamamının zaman zaman finansal sıkıntı yaşadığı belirtilen araştırmada, ''Bazılarında bu sıkıntıların boyutu çok fazla olabilmektedir. Hatta profesyonel futbolcu sözleşmelerindeki taahhütlerini yerine getiremeyip sezon içinde futbolcularını ellerinden kaçırmaktadırlar'' denildi. -FERENCVAROS ÖRNEĞİ- Son olarak Macaristan'ın Ferencvaros takımının, mali yapısı uygun olmadığı için küme düşürüldüğü hatırlatılırken, İtalya'da uyarıları dikkate almayan Empoli takımının ise Avrupa kupalarının dışında bırakıldığı belirtildi. Araştırmada, UEFA'nın bu tür durumlarda kulüplere öncelikle ihtarda bulunduğu, sonrasında ihtarın para cezasına çevirildiği, ayrıca federasyonu olan borçların ödenmemesi gibi durumlarda ise yeni futbolcu alımının yasaklandığı ifade edildi. Para cezasına rağmen hata devam ettiği takdirde puan durumu veya futbolcuya lisans verilmemesi gibi yaptırımların uygulandığı, son olarakta önce küme düşürme ardından da tescil iptali cezasının geldiği vurgulandı. -NE YAPILABİLİR?- Araştırma sonunda spor kulüplerinin finansal verimliliklerini artırabilmek için futbol pazarlamasının iki ana unsurunu kulüp bünyelerinde uygulamaları gerektiği kaydedildi. Her kulübün eğitimli pazarlamacı istihdam etmesinin, kulüplerin işini kolaylaştıracağı, büyük kulüplerde pazarlama departmanı kurulabileceği, küçük kulüplerde de pazarlamadan sorumlu eğitimli bir elemana ihtiyaç olacağı ve satış elemanlarının da bu departmana bağlı çalışabileceği ifade edildi. Kulüplerin organizasyon yapılarını buna göre dizayn edebileceği, böylece zorlanmadan UEFA'nın ''kulüp lisans sistemi'' için getirmiş olduğu kriterleri gerçekleştirme şansını yakalayabilecekleri belirtildi.