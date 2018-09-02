Futbolun erkeklerle özdeşleştirilmesine tepki olarak kadınlar tarafından kurulan Amedspor taraftar grubu Mor Barikat üyesi Çiğdem Sönmez, tribünde erkek hegemonyasının, kadın dayanışmasıyla son bulacağına inandığını söyledi.

Sönmez, küfürsüz, şiddetsiz, cinsiyetçilikten uzak tribünler yaratmak istediklerini ifade etti. Erkek hegemonyasının, kadın dayanışmasıyla son bulacağını düşünerek Mor Barikat’ı kurduklarını belirten Sönmez ve Mor Barikat taraftar grubundan Recep Akbulut Cumhuriyet'ten Ruken Büşra Kadıoğlu'na konuştu:

Mor barikat nasıl oluştu?

Recep Akbulut: Cinsiyetçi yaklaşımların olmadığı tribünler yaratmak istedik. Ötekileştirilmiş kadınlara öncülük edecek ve kadınların kontrol edeceği bir mekanizma olmalıydı. Bunun için özerk yapıda olan Mor Barikat’ı kurduk. Bayern Münih, Dortmund gibi takımların yanı sıra Türkiye’de 27’ye yakın taraftar grubuyla iletişim halindeyiz.

Barikatla nasıl tanıştınız?

Çiğdem Sönmez: Korkarak gittiğim bir maçta Barikat/Mor Barikat tribünlerine hayran kaldım. Maçı yarıda bırakıp çıkacağımı düşünürken küfürsüz, şiddetsiz, cinsiyetçi yaklaşımların olmadığı bir tribünde ‘ kadın’ olarak yer buldum.

Futbolun erkek egemen tekelden çıkarılması için sadece tribünlerde mi mücadele ediyorsunuz?

Ç.S: Elbette sadece tribünlerle sınırlı değiliz. Kadının yaşamdaki tüm haklarının savunucusuyuz. Tribündeyiz, sokaktayız, sahadayız. Meşru mücadelemizi her alanda sürdürüyoruz. Amedspor Kadın Futbol Takımı 1. Lig’de mücadele ediyor. Çok iyi sporcularımız var. Bu sene 4 yabancı transfer de yaptık. Erkek hegemonyası, kadındayanışmasıyla son bulacaktır.

Kadın olmanızdan dolayı tribünlerde ilginç olaylar yaşıyor musunuz?

Ç.S: Bizim olduğumuz bölüme gelip misyonumuzu bilmeden küfretmeye çalışanlar oluyor. Bir gün bir erkek taraftar “Bilete 20 TL verdim, küfür edip stres atacağım” diye ısrarcı olunca biz de tribün setine çıktık. ‘Kadınlar burada’ mesajı verdik. Artık tribünlerimizde küfredilmiyor.

Amedspor 2016 yılında “Çocuklar Ölmesin Maçlara Gelsin” sloganından dolayı hedef gösterilmişti. Bugün Amedspor üzerindeki baskı devam ediyor mu?

R.A: “Çocuklar ölmesin maçlara gelsin” sloganımız sebebiyle 2 yıl boyunca adliye koridorlarında 36 arkadaşımız psikolojik işkence gördü. Bu süre zarfında Livorno Calcio, Bayern Münih, St. Pauli gibi birçok takım “Çocuklar Ölmesin Maça Gelsin” pankartı açarak bize destek oldu. Fenerbahçe taraftarlarıyla gerçekleştirdiğimiz ortak projeyle Sur’da yaşayan ve çatışmalardan etkilenen çocuklara Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda Amedspor maçını izleme imkânı sunduk.

OHAL, Amedspor tribünlerine nasıl yansıdı?

R.A: Ekstra güvenlik önlemleri adı altında çoğu pankartımız içeri alınmıyor. Bir pankartımıza Tahir Elçi’nin yaşamını yitirmesinden sonra Dört Ayaklı Minare’yi çizmiştik. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilisi, minareyi füzeye benzettiği için pankartımızı kabul etmedi. Hatta ‘Mor Barikat’ pankartımızın bile zaman zaman içeri alınmadığı oluyor. Ayrıca ırkçı söylemlerde bulunan rakip takım taraftarları çoğaldı.

Son olarak Mor Barikat’ın kadınları adına eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ç.S: Tüm kadın arkadaşları kadının tribündeki sesi olan Mor Barikat’a çağırıyor, mücadeleye davet ediyoruz. Ayrıca Barikat Taraftarlar Derneği bir halk merkezidir. Burada toplumsal bilinci ve birlikteliği artıracak faaliyetler yürütüyoruz. Çocuklar için de kitap okuma günü belirliyoruz.