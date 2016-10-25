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Spor

Futbolun en eski kupasının yayın hakları 1 milyar dolara satıldı

İlk kez 1871 yılında düzenlenen İngiltere FA Cup, futbolun en eski kupası olarak biliniyor

25 Ekim 2016 15:58

İngiltere Futbol Birliği, hazırladığı raporda Federasyon Kupası’nın yurt dışı yayın hakları için yapılan anlaşmanın 1 milyar dolar olduğunu belirtti. Yeni anlaşma 2018-2019 sezonundan itibaren 6 yıllık bir süreci kapsıyor.

Federasyon, anlaşmanın bedelini tam olarak açıklamadı fakat yüksek olduğunu belirtirken, İngiliz medyası ise 1 milyar dolar olduğunu yazdı. 

FA Cup son yıllarda Premier Lig’in gölgesi altında kalsa da, dünyanın en eski turnuvasının popülaritesi bu yayın bedeliyle anlaşılmış oldu.

Federasyon CEO’su Martin Glenn, "Bu kâr amacı gütmeyen bir kuruluş için dev bir anlaşma. Bu daha fazla tesis, daha fazla katılım demek. Bu para güzel şeylere dönüşecek. Aynı zamanda Federasyon Kupası’nın dünyada ne kadar önemli olduğunu da bize gösterdi" dedi.

Federasyon, karasal yerli yayın haklarının ise BBC ve BT Sport’ta kalacağını da belirtti.

Federasyon Kupası, futbolun en eski kupası. İlk kez 1871 yılında oynandı. 

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FA Cupyayın haklarıMartin Glenn

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