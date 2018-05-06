Futbolun efsanevi ismi Sir Alex Ferguson beyin kanaması geçirdi!

Sir Alex Ferguson beyin kanaması nedeniyle ameliyata alındı. 76 yaşındaki İskoç futbol adamı yoğun bakımda tutuluyor.

Manchester United’ın efsanevi menajeri 76 yaşındaki Sir Alex Ferguson, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Sky Sports ve Reuters’ın haberlerinin ardından konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan Manchester United, İskoç teknik adamın sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verdi.

Açıklamada, “Sir Alex Ferguson bugün beyin kanaması nedeniyle acilen ameliyata alındı. Ferguson’ın ameliyatı oldukça başarılı geçti ancak iyileşme sürecinde bir süre yoğun bakımda tutulması gerekiyor. Ferguson’ın ailesi bu konu hakkında hassasiyet talep etmekte” ifadelerine yer verildi.

Manchester United’da 27 sene görev yapan Sir Alex Ferguson, 13 Premier League şampiyonluğu, 1999’da ve 2008’de olmak üzere iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 5 FA Cup, 4 de Lig Kupası kazandı. Tüm zamanların en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Ferguson, 2013 yılında emeklilik kararı almıştı.