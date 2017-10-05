'Futbolun efsaneleri', tutuklu ve hükümlülerle buluştu

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen \'Futbolun Efsaneleri, Genç Hükümlülerle Buluşuyor\' projesi kapsamında A Milli Futbol Takımı forması giyen efsane futbolcular, Gaziantep L Tipi Cezaevi\'nde kalan hükümlü ve tutuklularla bir araya geldi.

Cezaevi konferans salonunda düzenlenen panelle başlayan programa; futbolun efsane isimlerinden olan Ali Gültiken, Semih Yuvakurun, Hasan Şaş, Oğuz Çetin ve Hami Mandıralı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Okur, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, cezaevi personeli ile hükümlü ve tutuklular katıldı. Eski futbolcular ilk olarak genç hükümlülerle yemek yiyip sohbet etti, ardından da düzenlenen panelde kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Futbolcularla beraber sahaya çıkan Mehmet Akif Okur, projenin önemli olduğunu söyledi. Okur proje kapsamında hükümlü ve tutukluların sosyal hayatlarına katkı sağlandığını dile getirerek, \"Burada temel amacımız, tutuklu ve hükümlü olan gençlerimizin sosyal hayata adapte olmaları için onları buradaki dezavantajlılık durumundan bir nebze de olsa uzaklaştırıp, bir günlük normal yaşama kavuşturmak. Onların hayatında unutulmaz efsane futbolcularla gün geçirmelerini sağlamaktır\" dedi.

Proje kapsamında birçok hükümlü ve tutukluyla bir araya geldiklerini ifade eden Ali Gültekin ise, \"Hayatın içerisinde farklı zamanlarda belki olmaması gereken yerlerde olan, kötü bir kaza ile karşılaşan kardeşlerimizle de bir araya gelelim dedik. Onlarla da kendi tecrübelerimizi paylaşalım, onların hayatlı ilgili görüşlerini dinleyelim, bizlerle paylaşmak istedikleri şeyleri hep beraber bir noktaya getirelim diye bu projeye başladık. Çok da memnunuz ve mutluyuz. Önemli olan hayatın temel noktasın insan var. İnsanın olduğu her yerde her şey de değerlidir\" diye konuştu.

Oğuz Çetin de, projenin çok yararlı olduğunu kaydederek, \"Gerçekten son derece yararlı ve hoş bir proje içerisinde yer alıyoruz. Birçok yere gittik, bugün de çok güzel bir şekilde devam ediyor. Özellikle bu durumu yaşayan genç insanlarımızın toplumda bizim gibi başaralı olan futbolcularla bir araya gelip, zaman geçirip yemek yemeleri, sohbet etmesi ve gün sonunda da sahaya çıkıp maç yapacak olmamız son derece güzel. Geldiğimize değiyor. Onlar da mutlu oluyorlar\" dedi.

Panel ardından protokol ve efsanelerin yer aldığı takım ile genç tutuklu ve hükümlülerden oluşan takım maç yaptı.

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