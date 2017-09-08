Futbolun efsaneleri Şanlıurfa'da hükümlülerle maç yaptı

ŞANLIURFA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı\'nın hayata geçirdiği, \'Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor\' projesi kapsamında eski milli futbolcular, Şanlıurfa’da hükümlü ve tutuklularla maç oynadı.

Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü\'nün gerçekleştirdiği \'Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor\' projesi kapsamında Türk futbolunun efsane isimleri Ali Gültekin, Semih Yuvakuran, Oğuz Çetin, Hasan Şaş ve Hami Mandıralı, Şanlıurfa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlü ve tutuklularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ramazan Okan, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alper Uğurer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş\'ün de izlediği panelde eski milli futbolcular, sorulara da cevap verdiler.

Daha sonra Ceza İnfaz Kurumu Kapalı Spor Salonu’nda hükümlülerle maç yapan efsane oyuncular, izleyenlerden büyük alkış aldılar müsabakadan sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler. Efsane futbolculartdan Ali Gültekin, \"Şanlıurfa’da sizlerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduk. Bu projeyi önemsiyoruz. Hükümlülerin bundan sonraki hayata adapte olabilmeleri için yapılan çalışmalara katkıda bulunabilmek için buradayız” dedi.

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