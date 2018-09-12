Futbolun efsaneleri Çorum'da gençlerle buluştu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı\'nca hayata geçirilen \'Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor\' projesi kapsamında Çorum\'a gelen eski milli futbocular Oğuz Çetin, Ali Gültiken, Hami Mandıralı ve Ergün Penbe, genç sporcular ile bir araya gelip deneyimlerini paylaştı.

Türk futboluna damga vurmuş Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor\'da önemli başarılara imza atmış efsane futbolcular Oğuz Çetin, Ali Gültiken, Hami Mandıralı ve Ergün Penbe, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Çorum\'a geldi, genç sporcular ile tecrübelerini paylaştı. Vali Necmeddin Kılıç ve Başsavcı Ahmet Fatih Ağca\'yı ziyaret eden futbolcular daha sonra düzenlenen panele katıldı. Devlet Tiyatro Salonu\'nda düzenlenen panele, futbolcuların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Okur, Spor Daire Başkanı Bilal Başer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Erdoğan Şahinci, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, sporcular, öğretmenler ve veliler katıldı. Panelde Türk futbolunun efsane isimleri Oğuz Çetin, Ergün Penbe ve Hami Mandıralı gençlere deneyimlerini ve tecrübelerini aktardı.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTILAR

Panelde konuşan Beşiktaş\'ın efsane futbolcusu Ali Gültiken, \"Biz futbolculuk hayatımızda hep iyi insan olmayı tercih ettik. Zaten başarıya giden yolda iyi bir insan ve iyi bir ahlaka sahip olmaktan geçer\" dedi.

Fenerbahçe\'nin efsane kaptanı Oğuz Çetin ise, Türk futbol liglerinde en fazla forma giyen futbolculardan biri olduğunu belirterek, 70 kez de A Milli formayı terlettiğini anlattı. Çorum\'dan da iyi futbolcuların yetişmesi gerektiğini bunun için de çok çalışmak gerektiğinin altını çizen Çetin, sporun birleştirici bir unsur olduğunun da unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Galatasaray\'ın başarılı sol beki Ergün Penbe ise Galatasaray forması ile sayısız başarılar elde ettiğini belirterek, bu başarılara ulaşmak için çok çalışmak gerektiğini savundu.

Trabzonspor\'un efsane ismi Hami Mandıralı ise Dünya\'da 269 km hızla en sert şut çeken biri olarak anılmanın kendisini çok gururlandırdığını dile getirdi, Çorum gibi sportif başarıya aç bir ilde başarıların çok çalışarak art arda geleceğini aktardı. Efsane futbolcuların özgeçmişlerini anlatmalarından sonra gençlerle soru-cevap bölümüne geçildi.

Panel, genç katılımcıların emekçi futbolculara çiçek verilmesiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI