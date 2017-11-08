Futbolun efsane isimleri genç hükümlülerle buluştu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- ESKİ milli futbolcular Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, Manisa\'da cezaevinde kalan genç hükümlü ve tutuklularla bir araya geldi, gençlerle futbol oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan \'Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor\' projesinin altıncı programı, 150 hükümlü ve tutuklu gencin katılımıyla Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda yapıldı. Gençlerin sosyalleşmesine ve sosyal rehabilitasyonuna katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen programda, aktif futbol hayatına nokta koyan eski milli futbolcular Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin\'in katımıyla, gençlerle soru- cevap şeklinde bir panel düzenlendi. Avrasya Aşıklar Derneği Başkanı Aşık Zeki Erdali dinletisi ile devam eden program, efsane futbolcular ile gençler arasında oynanan gösteri maçı ile sona erdi. Maçı, FIFA kokartlı eski hakem Yunus Yıldırım yönetirken, karşılaşma 7-7 berabere tamamlandı. Maçın ardından tutuklu ve hükümlü gençlere forma ve futbol topu hediye edildi.

Genç hükümlülerle buluşmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu aktaran Hasan Şaş, topluma mal olmuş insanların bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer alması gerektiğini vurguladı. Böyle bir projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Oğuz Çetin ise sahada zorlu bir mücadele yaşadıklarını ancak berabere bitirmeyi başardıklarını söyledi.

Projenin 16 Kasım\'da Bursa, 23 Kasım\'da Bolu, 30 Kasım\'da Kahramanmaraş ve 14 Aralık\'ta da Ankara\'da süreceği bildirildi.



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