Futbolun devi Barcelona, La Liga'dan çıkarılabilir!

İspanya'nın en üst düzey futbol ligi olan La Liga'da mücadele eden Katalan ekibi Barcelona, Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde La Liga'da mücadele edemeyecek.

La Liga başkanı Javier Tebas, referandum sonrası Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi durumunda Barcelona'nın La Liga'da yer alamayacağını açıkladı. Tebas, sözlerini "La Liga en iyi düzeyde kalmaya devam eder ama Barcelona, La Liga'dan ayrılırsa Avrupa'nın büyük kulübü olmaktan çıkar" şeklinde sürdürdü.

Yaklaşık olarak 9 milyon Katalan'ın ve futbolun devlerinden Barcelona'nın kaderini belirleyecek olan referandum, 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.