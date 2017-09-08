T24 LogoT24 Logo
Spor

Futbolun devi Barcelona, La Liga'dan çıkarılabilir!

"La Liga en iyi düzeyde kalmaya devam eder..."

08 Eylül 2017 20:15

İspanya'nın en üst düzey futbol ligi olan La Liga'da mücadele eden Katalan ekibi Barcelona, Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde La Liga'da mücadele edemeyecek.

La Liga başkanı Javier Tebas, referandum sonrası Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi durumunda Barcelona'nın La Liga'da yer alamayacağını açıkladı. Tebas, sözlerini "La Liga en iyi düzeyde kalmaya devam eder ama Barcelona, La Liga'dan ayrılırsa Avrupa'nın büyük kulübü olmaktan çıkar" şeklinde sürdürdü.

Yaklaşık olarak 9 milyon Katalan'ın ve futbolun devlerinden Barcelona'nın kaderini belirleyecek olan referandum, 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

ETİKETLER

BarcelonaLa LigaKatalonyaBağımsızlıkReferandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24