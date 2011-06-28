-FUTBOLUN 39. BAŞKANI YARIN SEÇİLECEK İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - Türk futbolu, 39. başkanını seçmek üzere yarın sandığa gidecek. Futbol Federasyonu'nun yarın, çoğunluk sağlanamazsa 30 Haziran Perşembe günü Ankara'da yapılacak olağan seçimli genel kurul toplantısında, yeni başkan ve yönetim kurulu belirlenecek. 1923 yılında kurulan Futbol Federasyonu'nun 88 yıllık tarihinde şimdiye dek 63 dönemde toplam 38 futbol adamı başkanlık yaptı. -REKOR ORHAN ŞEREF APAK'TA- 1923-1926 yılları arasında üst üste 4 dönem başkanlık yapan Yusuf Ziya Öniş, federasyon tarihinin ilk başkanı olurken, 4 ayrı dönemde toplam 11 yıl koltukta oturan Orhan Şeref Apak ise, en uzun süre başkanlık yapan isim olarak dikkati çekiyor. Apak, 1952-1954, 1957-1958, 1961-1964 ve 1965-1970 yılları arasında federasyon başkanlığı görevinde bulundu. Bu arada, Ulvi Ziya Yenal, Hasan Polat, Muharrem Özyurt, İbrahim İskeçe ve Haluk Ulusoy da ayrı ayrı dönemlerde ikişer kez başkanlık yaptı. -VEKALETEN BAŞKANLAR- Futbol Federasyonu'nda özerklik öncesi 6 başkan, vekaleten görev yaptı. Ziya Ateş (1943), Vildan Aşir Savaşır (1948-1949), Mehmet Arkan (1952), Mümtaz Tarhan (1952), Bekir Silahçılar (1961) ve Doğan Andaç (1980), vekaleten başkanlık yapan isimler oldu. Bu arada, merhum başkan Hasan Doğan'ın ölümünün ardından Mahmut Özgener ilk döneminde vekaleten başkanlık koltuğuna oturdu. -KISA SÜRELİ BAŞKANLAR- 88 yıllık Futbol Federasyonu'nda bazı başkanlar oldukça kısa süre görevde kaldı. Vekaleten görev yapan 6 başkanın yanı sıra Sabahattin Erman, Sahir Gürkan, Mazhar Zorlu, Erdenay Oflaz, Özkan Olcay ve Abdullah Kiğılı, toplamda bir yıl veya daha az sürelerle başkanlık koltuğunda oturdular. Bu arada, federasyonda bazı dönemlerde oldukça sık aralıklarla başkan değişikliğine gidildi. Kayıtlara göre, 1980 yılı içinde başkanlık sıfatını 4 isim (İbrahim İskeçe, Mazhar Zorlu, Doğan Andaç ve Yılmaz Tokatlı) taşırken, 1952 yılında Ulvi Ziya Yenal, Mehmet Arkan, Mümtaz Tarhan ve Orhan Şeref Apak, 1997'de ise Şenes Erzik, Özkan Olcay, Abdullah Kiğılı ve Haluk Ulusoy başkanlık koltuğunda oturdu. Diğer yandan, 1976 ile 1980 yılları arasındaki dönemde başkanlık koltuğu tam 10 kez el değiştirirken, bu süre içinde 9 ayrı isim görev yaptı. -HASAN DOĞAN 143 GÜN BAŞKANLIK YAPTI- Bodrum'da 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden eski Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan, toplam 143 gün süreyle başkanlık koltuğunda oturdu. Hasan Doğan, federasyon başkanlığına Ankara'da 14 Şubat 2008 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul sonrası seçilmişti. -ÖZERK FEDERASYON BAŞKANLARI- 17 Haziran 1992 tarihinde, 3813 Sayılı Kanun'la Futbol Federasyonu özerk hale getirildi. Kanunun 1. maddesine göre, futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Futbol Federasyonu kuruldu. 1992 yılında özerkliğe kavuşan Futbol Federasyonu'nda şimdiye dek 7 ayrı başkan görev yaptı. Şenes Erzik ile başlayan özerklik döneminde, sırasıyla Özkan Olcay, Abdullah Kiğılı, Haluk Ulusoy (2 dönem), Levent Bıçakcı, Hasan Doğan ve Mahmut Özgener başkanlık koltuğunda oturdu. -FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLARI- Futbol Federasyonu'nun 88 yıllık tarihinde başkanlık koltuğuna oturan isimler ve görev süreleri şöyle: 1-Yusuf Ziya Öniş (31.07.1922 - 02.10.1926) 2-Muvaffak Menemencioğlu (02.10.1926 - 08.01.1931) 3-Hamdi Emin Çap (08.01.1931 - 1937) 4-Sedat Rıza İstek (1937 - 1938) 5-Danyal Akbel (1938 - 1943) 6-Ziya Ateş (Vekaleten) (1943) 7-Sadi Karsan (1943 - 1948) 8-Vildan Aşir Savaşır (Vekaleten) (1948 - 1949) 9-Ulvi Ziya Yenal (1949 - 1952) 10-Mehmet Arkan (Vekaleten) (1952) 11-Mümtaz Tarhan (Vekaleten) (1952) 12-Orhan Şeref Apak (1952 - 1954) 13-Ulvi Ziya Yenal (1954) 14-Hasan Polat (1954 - 1957) 15-Orhan Şeref Apak (1957 - 1958) 16-Safa Yalçuk (1958 - 1959) 17-Faik Gökay (1959 - 1960) 18-Muhterem Özyurt (1960 - 1961) 19-Bekir Silahçılar (Vekaleten) (1961) 20-Orhan Şeref Apak (1961 - 1964) 21-Muhterem Özyurt (16.05.1964 - 27.05.1965) 22-Orhan Şeref Apak (27.05.1965 - 21.03.1970) 23-Hasan Polat (11.05.1970 - 15.10.1976) 24-Füruzan Tekil (17.12.1976 - 01.07.1977) 25-Sabahattin Erman (23.07.1977 - 02.09.1977) 26-İbrahim İskeçe (03.09.1977 - 17.02.1978) 27-Sahir Gürkan (18.02.1978 - 09.09.1978) 28-Güngör Sayarı (07.10.1978 - 27.01.1979) 29-Cemal Saltık (13.03.1979 - 10.10.1979) 30-İbrahim İskeçe (23.01.1980 - 19.07.1980) 31-Mazhar Zorlu (25.07.1980 - 09.09.1980) 32-Doğan Andaç (Vekaleten) (09.10.1980 - 10.11.1980) 33-Yılmaz Tokatlı (27.11.1980 - 03.06.1984) 34-Mustafa Kemal Ulusu (29.06.1984 - 17.07.1985) 35-Erdoğan Ünver (13.08.1985 - 10.01.1986) 36-Erdenay Oflaz (17.01.1986 - 12.11.1986) 37-Ali Uras (23.12.1986 - 21.08.1987) 38-Halim Çorbalı (26.08.1987 - 25.02.1989) 39-Şenes Erzik (03.04.1989 - 25.07.1997) 40-Özkan Olcay (1997) 41-Abdullah Kiğılı (09.09.1997 - 23.10.1997) 42-Haluk Ulusoy (04.11.1997 - 22.07.2004) 43-Levent Bıçakcı (22.07.2004 - 31.12.2006) 44-Haluk Ulusoy (19.01.2006 - 14.02.2008) 45-Hasan Doğan (14.02.2008 - 05.07.2008) 46-Mahmut Özgener (Vekaleten) (15.07.2008 - 19.08.2008) 47-Mahmut Özgener (Seçim) (19.08.2008 - ....)