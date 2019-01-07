"Futbolu kurtarma" planının detayları açıklanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırmak üzere geliştirdiği ortak projenin detayları bu akşam açıklanacak. Bu akşam saat 20:00'de Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ASpor kanalında soruları yanıtlayacaklar.

Sosyal medyada yapılan yorumlar üzerine dün sabah saatlerinde Ziraat Bankası'nın resmi Twitter hesabı üzerinden de açıklama yapıldı. Ziraat Bankası açıklamasında "Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın ve TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören 07.01.2019 tarihinde saat 20.00'da A Spor kanalında canlı yayında Türk futbol kulüplerinin yönetilebilir mali performansı için yapılabileceklere ilişkin detayları açıklayacaklardır. Açıklanmamış detaylara ilişkin maksatlı yorumlara itibar edilmemesini, birkaç gündür belli kesimlerce speküle edilmeye çalışılan konu ile ilgili tüm soruların cevaplanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Borcun çoğu Ziraat ve DenizBank'a

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 31 Ocak tarihine kadar kulüpler TFF'ye ve bankalara bilançolarını sunacaklar. Her kulüp mali yapısına göre yapılandırılırken gelir-gider dengesine göre de vadelendirme alacak. Kulüplerin bilanço tarafında rehabilite edilmesi ve belli mali kurallara uyması sağlanacak. Kurala uymayan kulübü TFF uyaracak.

Süper ligdeki 18 kulübün yaklaşık 10-11 milyar TL civarında borcu olduğu, bunun büyük bir kısmının Ziraat Bankası ve DenizBank'a ait olduğu biliniyor.

Puan silme cezası

TFF Mali İşler, Hukuk ve Lisanslamadan sorumlu Başkanvekili Hüsnü Güreli Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki 18 kulüpten mali tablolarını talep ettiklerini ve bu tabloları Ziraat Bankası yetkililerine sunduklarını söyledi. Güreli, yapılandırmada sadece Ziraat Bankası'nın olmayacağını, başka bankaların da yer alacağını söyledi.

Çalışmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Güreli, kulüplere taze para verilmeyeceğini altını çizerek "Kulüplerin yaklaşık 10-11 milyar TL borcu var. Borçların yaklaşık 10 yıl gibi bir vadeye yayılması planlanıyor. Tabii bu kulüpten kulübe ve nakit akışına göre değişebilir. Kesinlikle taze para şeklinde olmayacak. Kulüplerin mevcut borçları bankalar tarafından devralınacak. Kulüplere gelirlerinden örneğin yüzde 60'dan fazlasını harcayamazsın diyeceğiz. Eğer buna uymazsa, futbolcu lisansı iptalinden puan silmeye kadar çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Bu da yeni dönemde sistemin sigortası olacak. Yani UEFA'nın Fair Play uygulamasını biz UEFA'ya gitmeden kendi ülkemizde halledeceğiz. Türk futbolunun aksi takdirde kurtuluşu yoktur" dedi.