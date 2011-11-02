-Futbolu büyük kaos bekliyor İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Lig TV'de canlı yayına katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un boyutlarını, çıkması için büyük çaba harcamalarına karşın kulüp başkanları olarak maalesef 3 Temmuz'a kadar bilmediklerini söyledi. Yasanın hazırlanışı esnasında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertli yönetici Şekip Mosturoğlu'na yetki verdiklerini kaydeden Demirören, şunları söyledi: ''Ekibi onlar kurdular. Kanun hazırlanırken, taraftar kavgaları, küfür gibi konuların düzene girmesini istiyorduk. Bu kanun için gittik Sayın Başbakan dahil, 'Lütfen çıkartın' diye zorladık. Hatta kabul etmediler. 'Seçimden sonraya kalsın' dediler. Daha sonra Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi olaylar çıkınca, bir anda süreç hızlandı ve Meclis kapanmadan birkaç gün önce yasalaştı. Hep beraber de bayram ettik. Yasanın boyutlarını maalesef 3 Temmuz'a kadar hiçbirimiz bilmiyorduk. Kendisini ziyaret ettiğimde Aziz Yıldırım, 'Ben de bilmiyordum' dedi. Oldukça ağır maddelerle çıktı.'' -Futbolu çok büyük bir kaos bekliyor- Yıldırım Demirören, futboldaki şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili iddianamenin bu ay sonunda açıklanmasını beklediklerini aktarırken, TFF'nin karar için, daha önce açıkladığı gibi sezon sonunu bekleyemeyebileceğini savundu. ''TFF'nin disiplin talimatına ve Etik Kurul raporuna göre karar vermesi gereken sürenin geldiğine dikkati çeken başkan Demirören, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu ay sonunda iddianame çıktığında, içeriğinde kesin deliller de olacaktır. Futbolu çok büyük bir kaos bekliyor. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıyla da paylaştım. Eğer kararlarını açıklamazlarsa, sezon sonuna bırakırlarsa, iddianame çıktıktan sonra kimse karar için sezon sonunu bekleyemez. Bu baskıya dayanılamaz da. Her gün, kalan 7 ay bu baskıya kimse dayanamaz. Ne karar çıkarsa çıksın tartışması 3 gün sürer. İddianame açıklandığında 3 Temmuz'dan daha kötü bir kaos futbolu bekliyor. TFF, Etik Kurul raporuna göre kararını açıklarsa, bu kararı 3 gün tartışılır ama 7 ay iddianamenin tartışılması hepimize çok büyük zarar verir. TFF Başkanımız iyi niyetiyle sezon sonu karar vereceklerini duyurdu ama önümüzde 7 ay gibi bir süre kalıyor. Her gün bu iddianame gündemde olduğu, tartışıldığı vakit, adı geçen takımlarla diğer takımlar maç yapmak dahi istemeyebilirler. TFF erken karar vermek zorunda kalabilir. Adı iddianamede geçen takımlardan biri şampiyon olursa ve federasyon daha sonra bu takımı düşürürse ne olacak? Kimse kabul etmez. Etik Kurul raporu verildi. Aksi halde yeni bir kaos daha gelir. Ayrıca, kaos geliyor fikri sadece bana ait değil. Diğer kulüp başkanlarıyla yaptığımız görüşmelerin ortak fikridir bu.''