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Spor

Futbolu bırakırım, Trabzonspor’u bırakmam

''Yükselişimiz devam edecek''

28 Kasım 2017 13:06

Onur Kıvrak, adının G.Saray ile anılmasıyla ilgili, “Futbolu bırakırım, Trabzonspor’u bırakmam” dedi. Milli eldiven, Sivas galibiyeti için de 2010-11 sezonuna “Tertemiz bir zafer”  diyerek gönderme yaptı.

29 yaşındaki eldiven, son haftalarda yakaladıkları çıkışın devam edeceğine inandıklarını belirterek, "Öncelikle Sivas'ı yenmek çok güzel ve özeldi. Biz 2010-11 sezonunda Burak ile bu takım için savaşıyorken, yaşananlar ortada. Beyaz forma ile çıktık ve temiz bir galibiyet aldık. Bu zaferi tüm samimiyetimizle bizi orada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Üst sıralara çıkacağız. Yükselişimiz devam edecek" dedi.

‘’Futbolu Trabzon’da noktalamak istiyorum’’

Onur, isminin sık sık G.Saray başta olmak üzere farklı takımlarla anılmasıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Futbolu bırakırım, Trabzonspor'u bırakmam. Bu benim kesin kararım. Futbolu burada Trabzonsporlu Onur olarak noktalamak istiyorum. Bu konuda daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Altyapıdan gelen çok kaliteli kalecilerimiz var, Esteban ile uyumumuz süper. Rekabet takıma yarar." (Fotomaç)

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