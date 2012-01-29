-Futbol: Toplu sonuçlar ANKARA (A.A) - 29.01.2012 - Futbolda liglere bugün yapılan maçlarla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle: -Bank Asya 1. Lig- İstanbul Güngörenspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor.....( 2 - 0 ) Çaykur Rizespor- Adanaspor..................................( 1 - 1 ) Giresunspor-Akhisar Belediyespor............................( 3 - 1 ) -Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup- Yeni Malatyaspor-Tepecikspor................................( 2 - 2 ) Kocaelispor-Çorumspor.......................................( 2 - 3 ) Gaziosmanpaşaspor-BUGSAŞ....................................( 0 - 3 ) Tokatspor-Pendikspor........................................( 1 - 1 ) Konya Torku Şekerspor-Ofspor................................( 0 - 1 ) Diyarbakırspor-Bozüyükspor..................................( 0 - 3 ) Balıkesirspor-Turgutluspor..................................( 1 - 2 ) -Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup- Sarıyer-Bandırmaspor........................................( 2 - 1 ) Fethiyespor-Ünyespor........................................( 3 - 1 ) 1461 Trabzonspor- Kırklarelispor............................( 0 - 0 ) Adıyamanspor-Körfez.........................................( 0 - 0 ) Çankırıspor-Altınordu.......................................( 1 - 0 ) Denizlibelediyespor-Eyüpspor................................( 1 - 3 ) Adanademirspor-Mardinspor...................................(Mardinspor Sahaya Çıkmadı) -Spor Toto 3. Lig 1. Grup- İnegölspor-MKE Kırıkkalespor................................( 1 - 0 ) Keçiörenspor-Manavgat Evrensekispor.........................( 0 - 1 ) Sandıklı Belediyespor-Lüleburgazspor .......................( 2 - 1 ) Gebzespor-Kastamonuspor.....................................( 1 - 0 ) Ümraniyespor-Elazığ Belediyespor............................( 1 - 2 ) Gümüşhanespor-Menemen Belediyespor..........................(Ertelendi) -Spor Toto 3. Lig 2. Grup- Karsspor-İskenderun 1967....................................( 2 - 0 ) Belediye Bingölspor-Keçiörengücü............................( 3 - 0 ) Kilimli Belediyespor-Orhangazispor .........................( 2 - 4 ) Kahramanmaraşspor-Batman Petrolspor.........................( 0 - 1 ) Arsinspor-Nazilli Belediyespor..............................( 1 - 2 ) İstanbulspor-Maltepespor....................................( 2 - 0 ) Kepez Belediyespor-Yalıspor.................................( 0 - 0 ) OYAK Renaultspor-Küçükçekmecespor...........................( 0 - 0 ) -Spor Toto 3. Lig 3. Grup- Siirtspor-Darıcagençlerbiriği...............................( 1 - 0 ) Ankara Demirspor-Dardanelspor...............................( 0 - 0 ) Tekirova Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu.....................( 1 - 0 ) Beylerbeyispor-Bursa Nilüferspor............................( 2 - 0 ) Hatayspor-Diyarbakır Kayapınar Bld.Spor.....................( 0 - 0 ) Pazarspor-Sancaktepe Belediyespor...........................( 1 - 2 ) Aydınspor 1923-Araklıspor...................................( 3 - 1 ) Çarşambaspor-Anadolu Üsküdar 1908 Spor......................( 3 - 0 ) Erzurum Büyükşehir Belediyespor-Yimpaş Yozgatspor...........( 1 - 2 )