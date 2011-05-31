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'Futbolla ilgim olsaydı Kasımpaşa'yı düşürmezdim'

Başbakan Erdoğan, Fenerbahçe-Trabzon arasındaki şampiyonluk yarışıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara Trabzon'da yanıt verdi. Erdoğan, 'Futbolla ilgim olsaydı kasımp

31 Mayıs 2011 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan, Fenerbahçe-Trabzon arasındaki şampiyonluk yarışıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara Trabzon'da yanıt verdi. Erdoğan, 'Futbolla ilgim olsaydı kasımpaşayı düşürmezdim' dedi.

Başbakan Erdoğan Trabzon'daki mitingde, son günlerde çok konuşulan şampiyonluk spekülasyonları hakkında konuştu.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın seçim gezisi için gittiği Trabzon'da gündemi futboldu. Erdoğan,Trabzonspor'un son hafta averajla kaybettiği şampiyonluk nedeniyle kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi "Trabzonsporla ilgili bir dedikodu var. Güya Fenerbahçeyi ben şampiyon yapmışım." 

Kendisinin hedefte olduğu protestoları hatırlatan Başbakan Erdoğan, "Bazı gençleri sokaklarda yürütüyorlar. Onlar belli zaten. Bir tane karton asmışlar biz Fenerbahçeli Başbakan istemeyiz" dedi.

Çocukluktan beri Fenerbahçe'yi tuttuğunu dile getiren Erdoğan, "Takım tutma olayı başka bir şey. Damadım Trabzonsporlu, torunlarım Trabzonsporlu. Eşim Beşiktaşlı. Şimdi ben eşimi mi boşayacağım. Böyle bir saçmalık olur mu"  diye konuştu. 

Memleketinin Rize olduğunu vurgulayan Başbakan, şu sözlerle Trabzonlular'a seslendi: "O zaman Rize'yi çıkarırdık Süper Lig'e ama Ordu çıktı. Onun hakkıydı. Vurdu, vurdu aldı. Ben Kasımpaşa'da büyüdüm. Kasımpaşa ligden düştü. O zaman ben onu düşürmezdim."

Trabzonlular ile kendisinin arasını açmaya çalışanlara 12 Haziran'a cevap vereceklerini kaydeden Erdoğan, "Günlerdir futbol üzerinden bir siyaset. Siz Trabzon'a ve Trabzonspor'a ne yaptınız onu anlatın. Biz kısa sürede uluslararası iki tesis kazandıracağız" dedi.

Seçimler yaklaşırken birilerinin 'Trabzonspor kaybetsin' diye ellerini ovuşturduğunu ileri süren Başbakan, sözlerdine şöyle devam etti:
"Hiç kimse benimle Trabzon ve Trabzonspor'un arasına giremez. Ben Tarbzonspor tesislerini üç kez gezdim, Fenerbahçe'ye hiç gitmedim.

Fenerbahçe kaptanı Alex gelmiş beni ziylaret etmiş. Ben bu ülkenin Başbakanı'yım. Bir hafta sonra Trabzonspor Başkanı geldi onunla da görüştük. Avni  Aker, Şampiyonlar Ligi oynanmasına müsait değil. Peki dedik Ne lazım. 65 trilyon lazım. tamam dedik, Avni Aker restore edilecek ve oynanacak."



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