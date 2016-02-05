Futboldan taç atışını kaldırdılar!

Belçika’nın Flaman Bölgesi Futbol Federasyonu, 9 yaş altı oynanan futbol müsabakalarında taç atışını kaldırdı. Sebep olarak küçük oyuncuların taçtan gelen toplara genelde kafayla müdahale etmeleri ve bu müdahalenin kafa yaralanmalarına neden olabileceği gösterildi.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre, Belçika’nın Flaman Bölgesi Futbol Federasyonu, genç futbolcuların topa kafayla vurmalarını engellemek ve azaltmak amacıyla taç atışını futboldan kaldırdı. 9 yaş altı oyuncuların karşılaşmalarında uygulanacak olan yeni kararda, topun taca çıkması durumunda top oyuna ayakla sokulacak. Uzmanlar kararın yerinde olduğunu ve küçük yaşta topa sık şekilde kafayla müdahale edilmesinin ilerleyen yaşlarda sıkıntılara sebep olabileceğini belirttiler. Bazı uzmanlar ise bu uygulamanın 13 yaş oyuncularına kadar yükseltilmesi gerektiğini savundu.