Futbolda yeni tartışma

Milli takımların başında farklı bir ülkeden teknik adamın bulunmasını doğru bulmadığını ifade eden Arsenal'in patronu Arsene Wenger, bu şekilde milli takımların kulüpleştiğini düşündüğünü belirtti.



Enternasyonal futbolun yok olma tehlikesi yaşadığını ifade eden Wenger'in bu açıklamasına en ilginç örneği ise, İtalyan Capello'nun İngiltere'nin başında olması oluşturuyor.



Daily Star’a konuşan Arsenal’in efsanevi hocası Arsene Wenger, uluslararası futbol piyasasının yok edilmeye çalışıldığını belirtti. Wenger, “Artık milli maçlara farklı bir gözle bakıyorum. Rusya eskiden bir ülkeyken şimdi 21 farklı ülke oldu. Aynı şekilde Yugoslavya da öyle. Andorra, Faroe Adaları ve San Marino gibi ülke takımları, milli maçlara olan ilgiyi öldürüyor,” dedi.



Wenger, Giggs gibi bir efsanenin hiç Dünya Kupası'nda oynayamamış olmasına da dikkat çekerek, "Eğer Maradona Lüksemburg’da doğmuş olsaydı, o da hiçbir zaman Dünya Kupası’na katılamayacaktı. Yine de dünyanın en iyi oyuncusu olurdu.” şeklinde konuştu.



Fransız teknik adam, “Yine de milli takımların başındaki isimlerin yabancı olmasına karşıyım. İngiltere milli takımının başında bir İngiliz olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu konu beni çok rahatsız ediyor.” derken, veridiği çarpıcı örnekle açıklamasına son verdi:



“Sven Goran Eriksson’un, takımın başındayken İsveç’e karşı oynadığını hatırlıyorum. Rakip takımın milli marşı çalınırken onun yerinde olsaydınız siz ne yapardınız?”

