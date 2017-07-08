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Spor

Futbolda yeni sezon fikstürü belli oluyor

Program, 11 Temmuz Salı günü çekilecek kuralarla belli olacak

08 Temmuz 2017 16:48

Futbolda Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. ve 3. liglerde yeni sezonun programı 11 Temmuz Salı günü çekilecek kuralarla belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu Süper Lig fikstür çekimi, 11 Temmuz Salı günü yapılacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 13 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek.

2. ve 3. Lig'de grupların belirleneceği kura çekimi de 10 Temmuz Pazartesi saat 15.00'te TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak.

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