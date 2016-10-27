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Spor

Futbolda yeni dönem: Altyapı hocalarının maaşlarını TFF ödeyecek

Yıldırım Demirören'den Fenerbahçe yorumu: Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var, toparlanır

27 Ekim 2016 01:32

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, artık kulüplerde altyapı hocalarının maaşlarının federasyonun karşılayacağını söyledi. Süper Lig’deki kulüplein durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Demirören, "Başakşehir iyi gidiyor. 3-4 haftayı da böyle devam ettirebilirse, götürebilir. Osmanlıspor Avrupa'da da oynuyor, o yüzden biraz yorgunluk var. Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var, toparlanır. Yeni bir hoca geldi, muhakkak yarışın içerisinde olurlar diye düşünüyorum" dedi.

Eşi Revna Demirören ile birlikte TRT Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan Demirören’in konuşmasından başlıklar şöyle:


"Türk hakemliği iyiye gidiyor. Cüneyt hocamız Türkiye'nin gururu oldu. Ali Palabıyık da iyi gidiyor. Türkiye'de senede 93 bin futbol maçı oynanıyor. Bunun içinde hatalar yapan da oluyor"


"Yeni bir uygulamaya geçiyoruz"


"Biz her turnuvaya katıldığımız gün başarılıyız demektir. Hepimizin özlediği milli takımı oluşturmak 4-5 sene sürer. Ondan sonra kademe kademe yukarıya çıkacağız. Bugün altyapı için senede 8-9 milyon euro para harcanması lazım kulüplerde. Bugün yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Kulüplerimizde altyapı hocalarımızın ücretlerini biz karşılayacağız"


"Taraftar sayısında yüzde 30'a yakın artış var"
 

"Passolig var diye taraftar azalmadı. Türkiye'de taraftar ortalaması 13 bin. 4 büyükleri çıkarırsak, 4 bin. Geçen seneye oranla taraftar sayısında %30'a yakın bir artış var. Halk arasında Passolig için 'fişleniyoruz' algısı oldu. Ne alakası var? Bankada hesap açsan da bilgileri veriyorsun"


"Futbol oynadım, iyi top oynardık"


"Golfu ben zevk aldığım için oynuyorum. Kafamı dinlendirdiğim bir spor. Futbol da oynadım, santrafordum. İyi top oynardık"


"Fenerbahçe'nin kadrosu iyi, toparlanır"
 

"Başakşehir iyi gidiyor. 3-4 haftayı da böyle devam ettirebilirse, götürebilir. Osmanlıspor Avrupa'da da oynuyor, o yüzden biraz yorgunluk var. Fenerbahçe'nin iyi kadrosu var, toparlanır. Yeni bir hoca geldi, muhakkak yarışın içerisinde olurlar diye düşünüyorum"


"Yayın ihalesinde 600 milyon dolar bekliyorum"
 

"Yayın ihalesi için 6-7 firma başvurdu, görüştük. 600 milyon dolar bekliyorum. Farklı paketler olacak, ama daha komisyon olarak karar vermedik"


"İstanbul'a niye geri dönelim ki?"
 

"Kazakistan maçında Volkan Demirel'e yapılanı, kötü küfürleri Volkan hak etti mi, Milli Takım hak ediyor mu? Niye İstanbul'a geri dönelim? Antalya ve Konya'da milli takım seyircisi güzel yakalandı. İstanbul'da takımdaşlık var. 18 yaşında Brezilya'ya karşı oynayan Ozan Tufan'ı seyirci yuhaladı. Niye? Neymar'dan çalım yedi diye"


"Ailemize yapılan eleştirileri kabul edemiyorum"
 

Revna Demirören ise, eşine yapılan eleştirileri kabullenemediğini söylerken; "Kaybedilen bir maçtan sonra Yıldırım'a, ailemize, Yıldırım'ın yönetimine yapılan eleştirileri kabul edemiyorum. Yıldırım hiç bağırıp, çağırmaz, yüzü çok kızarır. Çok duygusal" ifadelerini kullandı

 

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