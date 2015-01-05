Futbolda yabancı sınırlaması kaldırıldı

Önümüzdeki sezondan itibaren 28 kişilik kadroda 14 yerli, 14 yabancı futbolcu bulundurma zorunluluğu olacak.



Yabancı planlamasına göre, 18 kişilik maç kadrolarında herhangi bir yabancı sınırı olmayacak.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yaklaşık 1 yıldır bu konuda çalışma yürüttüğünü dile getiren TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Pek çok kişiyle görüştü, pek çok değerlendirme yaptı. Kulüplerimizin mali yapılarını değerlendirdik. Ona göre belli çalışmalar yaptık. Bugün öğleden sonra yönetim kurulumuzla, ardından Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileriyle görüştük. Burada olamayan kulüp başkanlarından da telefonla onay alındı. 18 kulübümüzün onayıyla aldığımız kararları size açıklamak istiyorum" diyen Demirören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aldığımız kararların hepsi, 2015-2016 sezonunda geçerli olacaktır. Öncelikle 28 oyuncuya lisans hakkı vereceğiz. Oyucuların 14'ü yerli, 14'ü yabancı olacak. Bu 14 yerli oyuncunun içinde, 2 tane alt yapıdan, 4 tane de Türkiye'de yetişmiş olacak. 14 yabancının isterse 11'i de ilk 11'de forma giyebilecek. Yabancı ülke milli takımlarının formasını giyen yerli oyuncular, yabancı statüsünde kabul edilecek. Maç kadrosundaki 18 oyuncunun 7'si yerli, 11'i yabancı olabilecek. Bir tane Türk kaleci olma mecburiyeti bulunuyor."

Yabancı oyuncu transferi için mali kıstas

Yerli oyuncular için kulüplere teşvik sistemi getirdiklerinin altını çizen Demirören, teşvik sistemine uyacak kulübün, sezon sonunda 10 milyon liraya kadar prim alabileceğini aktarırken, "Kulüplerin yabancı transferi yapabilmeleri için vergi, sigorta, oyuncu borcu olmayacak. UEFA'ya veya FIFA'ya kesinleşmiş borçları olmayacak. Aksi halde yabancı transferi yapamayacaklar" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yabancı milli takımları tercih eden oyuncuların yabancı statüsüne girmesine toplantı sonunda açıklık getiren Demirören; Erkan Zengin, Veli Kavlak gibi oyucuların, daha önce bu hakkı kazanmaları nedeniyle etkilenmeyeceklerini, kuralın, bundan sonra milli takım tercihini farklı ülkeler yönünde kullanan oyuncuları etkileyeceğini vurguladı.

Demirören, yeni kararlarla Türk futbolu için devrim gibi kararlar aldıklarını vurgulayarak, "Umarım hep birlikte futbolumuzu daha iyi yerlere taşırız" diyerek sözlerini tamamladı.