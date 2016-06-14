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Spor

Futbolda üzüldü, potada sevindi; 2015-2016 sezonu şampiyonu Fenerbahçe

Spor Toto Basketbol Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'i 91-70 yenen Fenerbahçe, seriyi 4-2'ye getirerek, 2015-2016 sezonunu şampiyonlukla kapattı

14 Haziran 2016 00:46

Spor Toto Basketbol Ligi play-off Final serisinde Anadolu Efes karşısında seride 3-2 önde olan Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da lacivert-beyazlıları ağırladı.

Baştan sona önde götürdüğü maçta, bir ara farkı 35 sayıya çıkartan Fenerbahçe karşılaşmayı 91-70 kazanarak, basketbolda 2015-2016 sezonunu şampiyonlukla kapattı.

 

Final serisi nasıl geçti?

 

Final serisinin ilk maçını 87-85 kazanan Fenerbahçe karşısına Anadolu Efes, ikinci mücadeleden 91-70 galip ayrılmıştı.

Sahasında ikinci ve üçüncü maçı rahat kazanan (84-72 ve 101-79) Sarı-Lacivertliler, seride 3-1 öne geçti.

Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki beşinci maçta Fenerbahçe şampiyonluk şansını kullanamadı ve Anadolu Efes sahadan 80-72 galip ayrılarak durumu 3-2'ye getirdi.

 

Fenerbahçe sahasındaki son 32 maçı kazandı

 

Sarı-lacivertliler, Ülker Sports Arena'da oynadığı son 32 maçı da galip bitirmeyi başardı.

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 19, THY Euroleague'de ise 13 kez kazandı.

Fenerbahçe sahasındaki son mağlubiyetini 26 Ekim 2015 tarihinde Torku Konyaspor'a karşı almıştı.

 

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