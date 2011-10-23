T24 LogoT24 Logo
Spor

Futbolda Türkiye'nin rakipleri yarın belli olacak İSTANBUL (A.A)

23 Ekim 2011 13:43

-Futbolda Türkiye'nin rakipleri yarın belli olacak İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nun fikstür toplantısı yarın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapılacak. Hilton Hotel'de TSİ 12.00'de gerçekleştirilecek toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu adına A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, sorumlu yardımcı Oğuz Çetin, idari koordinatör Okan Buruk ve milli takımlar müdürü Hüseyin Coşkun katılacak. Fikstür toplantısında Türkiye'nin grubundaki rakipleri Hollanda, Macaristan, Romanya, Estonya ve Andorra'nın da temsilcileri hazır bulunacak. Oğuz Çetin, Okan Buruk ve Hüseyin Coşkun, toplantıya katılmak üzere bugün Amsterdam'a gidecek ve teknik direktör Guus Hiddink'le bir araya gelecek. Toplantının ardından Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geçecek olan Çetin, Buruk ve Coşkun, A Milli Takım'ın kamp yapacağı otel ve 2012 Avrupa Şampiyonası play-off turunda Hırvatistan-Türkiye maçının oynanacağı statta incelemelerde bulunacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24