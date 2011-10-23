-Futbolda Türkiye'nin rakipleri yarın belli olacak İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde A Milli Futbol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nun fikstür toplantısı yarın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yapılacak. Hilton Hotel'de TSİ 12.00'de gerçekleştirilecek toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu adına A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, sorumlu yardımcı Oğuz Çetin, idari koordinatör Okan Buruk ve milli takımlar müdürü Hüseyin Coşkun katılacak. Fikstür toplantısında Türkiye'nin grubundaki rakipleri Hollanda, Macaristan, Romanya, Estonya ve Andorra'nın da temsilcileri hazır bulunacak. Oğuz Çetin, Okan Buruk ve Hüseyin Coşkun, toplantıya katılmak üzere bugün Amsterdam'a gidecek ve teknik direktör Guus Hiddink'le bir araya gelecek. Toplantının ardından Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e geçecek olan Çetin, Buruk ve Coşkun, A Milli Takım'ın kamp yapacağı otel ve 2012 Avrupa Şampiyonası play-off turunda Hırvatistan-Türkiye maçının oynanacağı statta incelemelerde bulunacak.