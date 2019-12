-Futbolda transfer dönemi sona erdi ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Futbolda birinci transfer ve tescil döneminin son gününde, Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonu öncesinde oldukça hareketli geçen transfer çalışmalarında, ligde mücadele edecek 18 takım kadrolarında önemli değişikliklere gitti. Bazı takımların, transfer sezonunda kadrolarına kattığı isimler ve yollarını ayırdığı futbolcular şöyle: -Trabzonspor- Gelenler: Robert Vittek (Ankaragücü), Marek Sapara (Ankaragücü), Marek Cech (West Bromwich Albion), Ondrej Celustka (Slavia Prag), Adrian Mierzejewski (Polonia Varşova), Paulo Henrique (Westorla), Didier Zokora (Sevilla), Volkan Şen (Bursaspor), Aykut Akgün (Karşıyaka), Sercan Kaya (Bucaspor), Halil Altıntop (bonservisiyle), Eren Albayrak (bonservisiyle), Barış Özbek (bonservisiyle) Gidenler: Mehmet Çakır (Kardemir Karabükspor), Engin Baytar (Galatasaray), Selçuk İnan (Galatasaray), Ceyhun Gülselam (Galatasaray), Egemen Korkmaz (Beşiktaş), Jaja (Al Ahli), Yattara (Al Shabab), Umut Bulut (Toulouse), Drago Gabric (serbest), Hrvoje Cale (VfL Wolfsburg) -Bursaspor- Gelenler: Stanislav Sestak (Ankaragücü), İbrnahim Teteh Bangaura (AEK Stockholm), Alfred N'Diaye (AS Nancy), Prince Tagoe (Hafenheim) Adem Koçak (Ankaragücü), Scott Carson (West Bromwich Albionltere), Micheal Chretien Basser (AS Nancy), Barış Öncü (Duisburg), Cemal Kaldırım (Bad Breisig), Deniz Arslsan (Helmond Sport) Gidenler: Sercan Yıldırım (Galatasaray), Volkan Şen (Trabzonspor), Ivan Ergiç (serbest), Ali Tandoğan (Medicalpark Antalyaspor), Mustafa Keçeli (Mersin İdmanyurdu), İbrahim Kaş (Mersin İdmanyurdu), Eren Albayrak (Trabzonspor), Hüseyin Çimşir (serbest), Bekir Ozan Has (Gaziantepspor), Dimitar Ivankov (serbest), Tunay Acar (Adanaspor kiralık), Bedrican Özdoğan (Adanaspor kiralık), Tunay Acar, Bedrican Özdoğan (Adanaspor kiralık) -Beşiktaş- Gelenler: Egemen Korkmaz (Trabzonspor), Mustafa Pektemek (Gençlerbirliği), Veli Kavlak (Rapid Wien), Tanju Kayhan (Rapid Wien), Burak Kaplan (B.Leverkusen), Mehmet Akyüz (Tavşanlı Linyit), Sidnei (Benfica kiralık), Bebe (M.United kiralık), Julio Alves (A.Madrid), Edu (Schalke 04 kiralık), Gidenler: Erhan Güven (Mersin İdmanyurdu), Hakan Arıkan (Mersin İdmanyurdu), Mert Nobre (Mersin İdmanyurdu), Bobo (Cruzeiro), Nihat Kahveci (serbest), Rıdvan Şimşek, Ali Kuçik (Kardemir Karabükspor kiralık), Michael Fink (Samsunspor), Matteo Ferrari (serbest), Cumali Bişi (Çaykur Rizespor kiralık) -Galatasaray- Gelenler: Selçuk İnan (Trabzonspor), Ceyhun Gülselam (Trabzonspor), Engin Baytar (Trabzonspor), Okan Derici (E. Frankfurt), Johan Elmander (Bolton Wanderers), Tomas Ujfalusi (Atletico Madrid), Fernando Muslera (Lazio), Felipe Melo (Juventus), Emmanuel Eboue (Arsenal), Albert Riera (Olympiakos), Sercan Yıldırım (Bursaspor) Gidenler: Arda Turan (Atletico Madrid), Barış Özbek (Trabzonspor), Cem Sultan (Kayserispor), Lorik Cana (Lazio), Juan Pablo Pino (El Nassr Saudi kiralık), Lucas Neill (Al Jazira), Harry Kewell (Melbourne), Emmanuel Culio, Bogdan Stancu (Orduspor kiralık) Robinson Zapata (Pereira), Mustafa Sarp (Samsunspor), Anıl Dilaver (Samsunspor kiralık), Mehmet Batdal (Kardemir Karabükspor kiralık), Serdar Eylik (Karşıyaka kiralık), Musa Çağıran (Bursaspor) -Fenerbahçe- Gelenler: Emmanuel Emenike (Kardemir Karabükspor), Orhan Şam (Gençlerbirliği), Serdar Kesimal (Kayserispor), Sezer Öztürk (Eskişehirspor), Reto Ziegler (Juventus kiralık), Henry Bienvenu (Young Boys) Gidenler: Emmanuel Emenike (Spartak Moskova), Diego Lugano (Paris Saint Germain), Andre Santos (Arsenal), Daniel Güiza (Getafe), İlhan Eker (Kayserispor), Okan Alkan (Kayserispor kiralık), Gökhan Ünal (Kayserispor), Volkan Babacan (Manisaspor kiralık), Abdülkadir Kayalı (Eskişehirspor), Ertuğrul Taşkıran (Samsunspor kiralık)