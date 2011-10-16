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Spor

Futbolda toplu sonuçlar ANKARA (A.A)

16 Ekim 2011 20:39

-Futbolda toplu sonuçlar ANKARA (A.A) - 16.10.2011 - Futbolda Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lige bugün yapılan maçlarla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle: -Spor Toto Süper Lig- Gençlerbirliği-Medical Park Antalyaspor............................( 3 - 0 ) Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor.................................( 3 - 0 ) -Bank Asya 1. Lig- TKİ Tavşanlı Linyitspor-Karşıyaka..................................( 0 - 4 ) -Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup- Yeni Malatyaspor-Altay.............................................( 1 - 3 ) Diyarbakırspor-İskenderun Demir Çelikspor..........................( 0 - 1 ) Gaziosmanpaşaspor-Çorumspor........................................( 3 - 0 )  Tokatspor-Şanlıurfaspor............................................( 0 - 2 ) Balıkesirspor-Kocaelispor..........................................( 7 - 1 )   Pendikspor-Bozüyükspor.............................................( 1 - 0 ) Ofspor-Turgutluspor................................................( 1 - 1 ) -Kırmızı Grup- Beypazarı Şekerspor-Fethiyespor....................................( 2 - 2 ) Adıyamanspor-Kızılcahamamspor......................................( 0 - 2 ) Altınordu-Bandırmaspor.............................................( 1 - 3 ) Çankırıspor-Ünyespor...............................................( 0 - 0 ) Sarıyer-Alanyaspor.................................................( 2 - 2 ) Adana Demirspor-Kırklarelispor.....................................( 1 - 1 ) Denizli Belediyespor-1461 Trabzon..................................( 2 - 1 ) Körfez Futbol Kulübü-Eyüpspor......................................( 2 - 0 ) -Spor Toto 3. Lig 1. Grup- Lüleburgazspor-Bayrampaşaspor......................................( 0 - 2 ) Sandıklı Belediyespor-Kırıkkalespor................................( 7 - 0 ) Kastamonuspor-Kırıkhanspor.........................................( 2 - 1 ) Beşikdüzüspor-İnegölspor...........................................( 0 - 0 ) Gümüşhanespor-Keçiören Sportif.....................................( 4 - 3 ) Gebzespor-Manavgat Evrensekispor...................................( 1 - 2 ) Ümraniyespor-Hacettepe.............................................( 1 - 2 ) -2. Grup- Keçiörengücü-Küçükçekmecespor......................................( 5 - 0 )  Kahramanmaraşspor-Sivas Dört Eylül Belediyespor....................( 2 - 1 ) Batman Petrolspor-Maltepespor......................................( 0 - 1 )  Kilimli Belediyespor-İskenderunspor 1967...........................( 1 - 1 ) Kepez Belediyespor-OYAK Renaultspor................................( 3 - 1 ) Arsinspor-Karsspor.................................................( 2 - 2 ) Belediye Bingölspor-Gölcükspor.....................................( 0 - 0 ) İstanbulspor-Erganispor............................................( 4 - 0 ) Orhangazispor-Yalıspor.............................................( 0 - 2 ) -3. Grup- Ankara Demirspor-Yimpaş Yozgatspor.................................( 0 - 1 ) Hatayspor-Siirtspor................................................( 1 - 0 ) Tarsus İdmanyurdu-Araklıspor.......................................( 3 - 1 ) Dardanelspor-Anadolu Üsküdar 1908..................................( 1 - 1 ) Aydınspor 1923-Çarşambaspor........................................( 1 - 0 ) Bursa Nilüferspor-Sancaktepe Belediyespor..........................( 3 - 1 ) Beylerbeyi-Afyonkarahisarspor......................................( 4 - 1 ) Pazarspor-Erzurum Büyükşehir Belediyespor..........................( 0 - 0 ) Tekirova Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği........................( 0 - 0 )

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