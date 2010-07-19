-FUTBOLDA TEKNOLOJİ KULLANIMI GÜNDEME ALINMADI ZÜRİH (A.A) - 19.07.2010 - Futbol kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB), 2 gün sonra Galler'de düzenlenecek toplantısında, maçların 5 hakemle yönetilmesi önerisinin tartışılacağı, ancak hakemlere teknoloji desteğinin gündemde olmadığı bildirildi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) açıklamasında, FIFA'ya bağlı IFAB'ın teknik alt komisyonunun 21 Temmuz'da Cardiff'de toplanacağı hatırlatıldı. Açıklamada, ''Toplantının tek gündem maddesi, FIFA'ya üye çok sayıda federasyonun 2010-2011 ve 2011-2012 sezonları için talep ettiği 5 hakem uygulaması olacak'' denildi. FIFA Başkanı Sepp Blatter geçen ay, Dünya Kupası'ndaki hakem hatalarının ardından, gol çizgisine kamera yerleştirilmesi teknolojisinin IFAB'ın gelecek ayki toplantısında ele alınacağını söylemişti. Blatter'ın bu açıklamasına rağmen, futbolda teknolojiden yararlanılması önerisinin toplantının gündemine alınmaması şaşkınlık yarattı. IFAB, geçen mayıs ayındaki toplantısında, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez yapılan 5 hakem uygulamasının denenmeye devam edilmesine karar vermiş, mart ayındaki toplantıda ilk kez gündeme alınan hakem kararlarında teknolojiden yararlanılması önerisi reddedilmişti. Blatter, geçen ay Dünya Kupası'nda ikinci turdaki iki maça damgasını vuran ''bariz hakem hataları'' için özür dilemiş ve ''Dünya Kupası'nda son günlerde yaşanan hakem hatalarından sonra, gol çizgisi teknolojisine ilişkin dosyayı yeniden gündeme almamak saçmalık olur. Konu, IFAB'ın gelecek ay Galler'de yapılacak toplantısında yeniden ele alınacak'' demişti.