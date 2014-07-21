Futbolda sponsorlar çekiliyor, kulüpler mali krizle karşı karşıya

TURKCELL, Bank Asya, Ülker, Türk Telekom ve Avea gibi dev şirketlerin Süper Lig’deki sponsorluklarını teker teker bitirmesi ve Passolig uygulamasıyla kombine satışlarının düşmesi futbolu krize götürüyor. Kulüplerin gelirlerinin 2014-2015 sezonunda yüzde 10 ile 25 arasında düşmesi bekleniyor.

Türk futbolunda kriz kapıda. Süper Lig’de 6 takım dışında forma sponsoru olan kulüp yok. Bu sezon kombine satışları da düştü. Gelirleri azalan kulüpler transfer harcamalarını minimuma indirdi. Son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmelerle birlikte futbola olan ilginin azalması sadece yayıncı kuruluşun değil kulüplerin de bütçelerini ciddi şekilde sarsıyor. Şimdi yönetim kurulları yeni gelirler peşinde...

Neden çekiliyorlar

Ceyhun Kuburlu'nun Hürriyet'teki haberine göre, sponsorların futboldan çekilmesinin en önemli nedeni yeşil sahalarda yaşanan şiddet görüntüleri. Markalar bu tür olaylarla yan yana görünmek istemiyor. Bir diğer nedeni ise yapılan yatırımlar sonucunda Süper Lig’in hala Avrupa seviyesine yükselememesi. Yurtdışında izlenirlik oranı düşük olan Süper Lig takımlarına yabancı şirketler de reklam vermek istemiyor.

Süreç ne zaman başladı

Son iki yılda futboldan çekilen şirket sayısı ise hızla artıyor. 2012’de Anadolu kulüplerini destekleyen Turkcell’in sponsorluk anlaşmasını bitirmesiyle birçok kulüp sponsorsuz kaldı. Futboldan çekilen diğer şirket ise bank asya oldu. 1’inci Lig’deki kulüplerin forma sponsorluğunu yapan şirket aynı zamanda ligin isim hakkı sponsorluğunu da elinde bulunduruyordu. Dev şirketlerin futboldan çekilmesi ise devam ediyor. Ülker’in ardından 3 büyük kulübün ana sponsoru Türk Telekom’da yeni sezonda sözleşme yenilemeyeceğini duyurdu.

Nereye gidiyorlar

Sponsorların yeni adresi ise amatör sporlar ve bireysel sporlar. Voleybol ve basketbol da yaşanan Avrupa başarıları markaların daha çok ilgisini çekiyor. Son yıllarda yükselen bireysel sporlar da şirketlerin yeni yatırım alanı olarak gösteriliyor. Bunda da tenis ve golf başı çekiyor.

Son darbe kombine satışları

Kulüpler bu sezon kombine satışlarından da darbe yedi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kombine satışları bir önceki sezona göre çok düşük kaldı. şampiyonlar ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray bile kombine satışında 20 bin adeti yakalayamadı. 3 büyükler arasında en az kombine satan takım ise Beşiktaş.