'Futbol'da şike'den Fatih Akyel de tahliye edildi

T24 - Futbolda şike davasına ilişkin olarak eyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesi 71 kişinin yargılandığı davada 34 tutuklu sanığın tahliyesine karar verirken, serbest kalan isimler arasında eski Galatasaraylı futbolcu Fatih Akyel de bulunuyor.



Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, şike iddialarına ilişkin olarak 71 kişi hakkında açılan davada 34 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.



Tutuklu sanıklardan Faik Demir'in avukatı Ejder Demir, Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin davaya ilişkin tensip zaptını düzenlediğini, davanın 34 tutuklu sanığı hakkında da tahliye kararı verdiğini belirtti. Dava kapsamında, Erkan Ergün, Ali Rıza Gültekin, Recep Öztürk, Temel Eyüpoğlu, Fatih Akyel, Ali Kemal Genç, Savaş Polat, Murat Cicim, Metin Korkmaz, Muttalip Kandemir, Faik Demir, Ferdi Tatlı, İskender Aycan, Ramazan Taşkara, Mustafa Bedir, Celal Berber, İbrahim Öztürk, Hakan Korkmaz, Alişen Kandil, Mahir Murat Mermer, İhsan Yazıcı, Mustafa Bankoğlu, Mehmet Volkan Terlik, İzzet Atmaca, Şekip Elik, Rıfat Engiz, Özgür Yıldırım, Uğur Demirhan, Servet Yılmaz, Celil Sağır, Hamit Gizlen, Ahmet Günay, Ahmet Pişkin ve Fatih Akarsu tutuklu bulunuyordu.



Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, uluslararası bahis ticareti yapan bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde, Türkiye'de oynanan bazı futbol karşılaşmaları ile ilgili manipülasyon yapılması eylemine karıştıkları belirtiliyor.



İddianamede, uluslararası bahis ticareti konusunda Almanya'da tutuklanan sanık Nurettin Günay ile tutuklu sanık Erkan Ergün'ün ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmak'' suçlarından 4 ile 13'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.





Tanju Çolak'ın ve Fatih akyelen hapsi isteniyor





Aynı iddianamede, eski futbolcular Tanju Çolak, Fatih Akyel ile futbolcular Kenan Hasagiç ve Recep Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 69 kişinin ise ''suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüte üye olmak'' ve ''kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapmak'' suçlarından 3 ile 10'ar yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.





