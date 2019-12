Futbolda ‘şike’ tele kulağa takıldı

Mersin'de 3 kişinin öldürülmesi, çok sayıda kişinin yaralanması, gasp, tehdit olaylarına karışan, 3’üncü lig takımlarından Mezitlispor-Ceyhanspor maçına şike karıştırdıkları iddia edilen Tarsus Ülkü Ocakları eski Başkanı Süleyman Yuvanç’ın da aralarında bulunduğu 33’ü tutuklu, 1 astsubay ve 1 polisin de bulunduğu toplam 82 kişi hakkında dava açıldı.





Davanın iddianamesinde, küme düşme tehlikesinde olan Ceyhanspor’un 50 bin lira ödeyerek Mersin Mezitlispor’u 2-1 yenip, ligde kaldığı belirtilirken, kulüp yetkilileri ile örgüt lideri Yuvanç’ın telefonda ‘şike’ görüşmelerine de ayrıntılı yer verildi. MHP’li Tarsus Belediyesi üzerinde örgütün kurduğu baskı da geniş şekilde anlatıldı.



Adalet ve İçişleri bakanlıklarına yapılan, Tarsus Ülkü Ocakları’nda kanunsuz işler yapıldığı şikayet ve ihbarları üzerine, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı 23 Temmuz 2007’de gizli bir soruşturma başlattı. Mahkeme kararıyla Ülkü Ocakları Başkanı Süleyman Yuvanç ile diğer görevlilerin telefonları dinlemeye alındı. 27 Ekim 2008’de Tarsus’un koku almasıyla ünlü köpeği Çatalburun’un ismiyle ‘Çatalburun 33’ adı altında operasyon yapıldı. Yakalanan bazıları Tarsus Belediyesi’nde görevli 82 kişiden, suç örgütü elebaşı olmakla suçlanan Tarsus Ülkü Ocakları eski Başkanı Süleyman Yuvanç’ın da aralarında bulunduğu 33 kişi tutuklandı. 49 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı, 82 kişi hakkında Özel Yetkili Adana 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Örgüt kurmak, örgüt üyeliği, örgüte yardım etmek, nitelikli yağma, kasten adam öldürmek, adam yaralama, suçluyu kayırma, suç delillerini gizleme ve saklamak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, ateş etmek, şantaj’ suçlarından dava açtı.



ÜLKÜ OCAKLARI’NI KULLANMIŞLAR



Önümüzdeki günlerde görülecek davanın iddianamesinde, Süleyman Yuvanç’ın uzun süre Tarsus ülkü Ocakları başkanlığı yaptığı, elebaşılığında kurulan suç örgütünde kendileri ve çevresindeki şahısları ‘ocak grubu’ veya ’ocak tayfası’ olarak isimlendirdiği, Türkiye çapında örgütlenmesi bulunan eğitim ve kültür derneği niteliğindeki Ülkü Ocağı’nın Tarsus şubesinin de suç örgütünü perdelemek amacıyla kullanıldığı belirtildi. Ayrıca, derneğin etkinliğini ve itibarını kendi menfaatlerine kullanan Süleyman Yuvanç’ın örgütün lideri, Mehmet Yazıcıoğlu, Halit Tokmak, Yusuf Barış Akkuş ve Uğur Keser’in ise alt grup liderleri oldukları, diğer sanıkların ise örgüt üyesi veya örgüte yardım eden şahıslar olduğu kaydedildi. Yuvanç’ın derneğin legal yapılanmasından etkilenerek, hiyerarşik bir ilişki kurduğu da iddianamede anlatıldı.



ŞİKE TELE KULAĞA TAKILDI



Tarsus’ta 2007 -2008’de Savaş Verdi, Serdar Altun ve Mustafa Atik’in öldürülmesinin yanı sıra sanıkların karıştığı 29 ayrı olayın ayrıntılı anlatıldığı iddianamede, geçen yıl 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Mezitlispor- Ceyhanspor maçına ‘şike’ karıştırıldığı da belirtildi. Ceyhanspor’un 50 bin lira ödeme yaptığı Mezitlispor’u 2-1 yenerek küme düşmekten kurtulduğu ifade edilen iddianamede, Ceyhan Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü’nün kardeşi olan Ceyhanspor eski Kulüp Başkanı Sedat Sözlü, Mezitlispor eski As Başkanı Ali Can Özbayrak ile örgüt lideri Yuvanç arasında yapılan şikenin telefon görüşmelerine ayrıntılı yer verildi. Ceyhanspor şu anda 3’üncü ligde devam ederken, Mezitlispor ise küme düşüp Mersin Amatör Süper Ligi’nde mücadele veriyor.



MHP ESKİ İL BAŞKANI DA ÖRGÜT ÜYESİ



Tarsus Ülkü Ocakları çatısı altında oluşturulan suç örgütü üyeleri arasında, MHP Mersin İl Başkanı iken istifa edip, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve seçimi kaybeden Mahmut Tat’ın adına da iddianamede yer verildi. ‘Silahlı suç örgütüne yardım etmek’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak Tat hakkında iddianamede yer alan suçlamalar şöyle anlatıldı:

“Örgütün hiyerarşik ilişkisinde yer almamakla birlikte örgüte yardım ettiği, Mersin MHP İl Başkanı olarak görev yaptığı, örgüt lideri Süleyman Yuvanç ve alt grup lideri Mehmet Yazıcıoğlu ile irtibatlı olduğu, örgüt üyelerinin Tarsus’ta meydana gelen olayları Mahmut Tat’a bildirdikleri, Tarsus Belediyesi üzerinde etkisi olduğu, bu etkiyi örgüt lehine kullandığı, Tarsus Belediye Başkanı’ndan memnun olmadığı için suç örgütüyle birlikte Belediye Başkanı’nı yıpratmaya çalıştığı anlaşılmıştır.”



ÇETE ELEBAŞINA 2 ÖMÜRBOYU HAPİS İSTEMİ



İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Yuvanç hakkında 16 ayrı suçtan 2 ömür boyu hapis ve toplam bin 475 yıla kadar hapis cezası istedi. Mezitlispor- Ceyhanspor futbol maçına şike karıştırdıkları öne sürülen tutuksuz kulüp yetkilileri Sözlü ile Özbayrak hakkında da ‘Silahlı suç örgütüne yardım etmek’ suçundan 3’er yıl hapis cezası istendi. Diğer sanıklar hakkında ise 3 yıl ile ömür boyu arasında değişin hapis cezaları isteniyor. Tutuksuz sanıklar arasında MHP Tarsus eski İlçe Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım, polis memuru Nurettin Gönültaş, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şubesi’nde görevli astsubay Ali Ağca, Tarsus Belediye Ekmek Fabrikası Müdürü Nurullah Kocamaz, cezaevi infaz memuru Zeki Gündoğdu, Temizlik İşleri Müdürü Orhan Tekeli, Hal Müdürü Derya Şeker, Zabıta Müdürü Mahmut Tanrıverdi, Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Can, Belediye Ulaşım A.Ş. Müdürü Hamza Kapak da yer alıyor.



İŞTE O KONUŞMALAR



‘Gardaş yen dersen yeneriz, yenil dersen yeniliriz’



İddanamede Mezitlispor- Ceyhanspor arasındaki ‘şike’ görüşmesine ayrıntılı yer verildi. Örgüt elebaşı Süleyman Yuvanç ile Mezitlispor eski As Başkanı Ali Can Özbayrak ve Ceyhanspor eski Kulüp Başkanı Sedat Sözlü arasındaki telefon görüşmeleri şike pazarlıklarını ortaya koyuyor.

Süleyman Yuvanç ile Mezitlispor eski As Başkanı Ali Can Özbayrak arasındaki görüşmeler, kayıtlarda şöyle yer alıyor:

S.Y. : Şey ya bizim Ceyhan sizin şeyiniz varmış, iki hafta sonra Mezitli.

A.C.Ö.: Maçımız var heye

S.Y. : Ne yapacan ?

A.C.Ö.: Ya ne yapacağız, sen ne dersen onu yapacağız

S.Y. : Tamam tamam başkanım

A.C.Ö.: Tamam işi sana verdim hadi bakalım gardaş, yen dersen yeneriz yenil dersen yeniliriz

S.Y. : Tamam o ikinci dediğin olsun

A.C.Ö.: Tamam gardaşım

S.Y. : Ya şimdi o şeyi Ceyhan’ın teknik direktörünü Murat aramış, sizin o menejer yok mu, demiş ki Kilis bize 150 milyar şey veriyor demiş

A.C.Ö.: Murat’ı hoca aradı. Ceyhan’ın hocası, yani niye karıştırıyorlar arttırmasınlar, karışmasınlar karıştırmasınlar

S.Y. : Nası edeceğik o işi

A.C.Ö.: Yav halledeceğiz onu halledeceğiz, bunlar telefonda konuşulmaz da tamam mı, bazı şeyler var anlamadın mı yani Ceyhan kalacak anladın mı ?

S.Y. : Abi sen de iyi oyuncularını kadroya yazdırmayacan

A.C.Ö.: Ya zaten yazmadık

S.Y.: Önce onların hocamı aramış

A.C.Ö.: Tabi Ceyhan’ın hocası aradı. Bana Murat kendi söyledi oda böyle böyle başkaları şu kadar teklif etti falan filan, ben bir şey demedim seslenmedim. Desin bir şey olmaz ama, aramasın. Karşı taraf aradı mı iş karışıyor

S.Y. : Nasıl ettiniz mutabakata varabildiniz mi

A.C.Ö.: Yav arkadaş bu adamlar cebinden bir trilyon para harcadılar anladın mı bu şey değil hikaye değil.

S.Y. : Abi galip gelsin ki, seninle bizim de yüzümüz tutsun yarın bir şeyler isteyelim

A.C.Ö.: Ya galip gelsin de şu şartlarda galip gelecek ama, yani dün biz baktık o Cizre maçı Cizre sahaya çıkmadı ya, oradan puanlar aşağıdaydı biz orda yanıldık. Biz zannediyorduk ki beraberlik kurtarıyor. Zannediyorduk şu anda Kilis Antakya’yı yenerse tamam mı, biz berabere kalırsak kurtarıyor veya Şırnak Nusaybin’i yenerse biz berabere kalırsak kurtarıyor. Yani şimdi bazı formüller var, şimdi niye almayalım Süleyman başkan 300- 400 milyar parayı ya mantıklı değil mi, ama biz Ceyhan’ın başına bir iş getirmeyiz şüphen olmasın

S.Y. : Ben de diyorum ki 100- 200 milyar için Ceyhan düşerse bunun bedelini çok zor ödersin ha

A.C.Ö.: Kim istemez ya 300- 400 milyar para gelsin girsin

S.Y. : Kim verir 400 milyar başkanım. Murat ne ayak, ona beni anlataydın başkanım

A.C.Ö.: Yav reis rahat ol tamam mı

Süleyman Yuvanç X şahıs ile yaptığı konuşmasında ise: Valla ben de Alican’ın yanına geldim, bi işimiz var telefona bakmıyor a...k...Ceyhanspor’la maçları vardı biliyon mu, bu i... diyor ki, karşı taraf 300 veriyi 100 veriyi. Ben dedim oğlum sen paramı istiyon, bizden onu demeye mi getiriyon deyince, ya yok topçulara 50 dağıtın dedi. Lan oğlum bizim 10’umuz milletin 100 ünden değerli g..



BİR BAŞKA KONUŞMA



Süleyman Yuvanç ile Ceyhanspor Kulüp Başkanı Sedat Sözlü arasındaki telefon görüşmesi ise şöyle:

S.S.: Nasıl çocuklara yani, parayı veriş şeklimiz nasıl olacak nasıl ulaştıracağız?

S.Y.: Tamam gelince biraz sonra görüşürüz abi

S.S.: İyi hadi o zaman, çıkacak ha takım ikide çıkıyor

S.S.: Gardaş kusura bakma ben bu parayı futbolculara dağıtacağım. Sen de yanımızda ol

S.Y.: Ya bunlar beni arıyor gene

S.S.: Hala arıyorlar mı

S.Y.: Yarın Ceyhan’a gidek diyorlar bizi görüştür diyorlar

S.S.: He, yok ya aman aman getirip te başımıza bela etme onları. Bilseydim bunlarla hiç muhatap olmazdım biliyon mu, hiç muhatap olmazdık biz işi içeriden bağlardık alo

S.Y.: Ya sus telefonla konuşmayak sus



İşe gitmeden maaş almışlar

ÖRGÜT lideri Süleyman Yuvanç’ın MHP’li Tarsus Belediyesi üzerinde nasıl baskı oluşturduğu da iddianemede şöyle anlatıldı:

“Suç örgütü lideri olan Süleyman Yuvanç, örgütünün korkutucu gücünü ve bulunduğu siyasi konumu bir arada kullanarak, Tarsus Belediyesi üzerinde etkili bir nüfuz oluşturdu. Bu nüfuzu sayesinde, örgütünde etkili konumda olan bir çok üyesini Tarsus Belediyesi’nde işe yerleştirdi. Tarsus Belediyesi’nde görevli bazı bürokratlar ile yakın ilişkiler içerisine girerek bu bürokratlar aracılığı ile belediyede çalışır gözüken örgüt üyelerinin işe gitmeyerek maaş almasını sağladı. Aynı zamanda belediye ile ilgili yasa dışı ya da tüzüğe aykırı işlerin yapılmasını bu bürokratlar aracılığı gerçekleştirdi. Örgütünün korkutucu gücünü kullanarak belediye görevlileri üzerinde baskı kurdu, görevi başında olan belediye görevlilerine küfür, hakaret ve öldürmekle tehdit ederek yapılmasını istediği yasa dışı ya da tüzüğe aykırı işleri yaptırdı. Belediye araçlarını istedikleri gibi kullanırken, örgüt üyelerinin Tarsus Belediyesi'nin ortak işletmesi olan Tarsus Ulaşım A.Ş.’nin hesabından çeşitli zamanlarda ücret ödemeden akaryakıt alarak haksız kazanç temin ettiği anlaşılmıştır.”