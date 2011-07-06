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Spor

FUTBOLDA ŞİKE SORUŞTURMASINDA 7 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A)

06 Temmuz 2011 10:16

-FUTBOLDA ŞİKE SORUŞTURMASINDA 7 TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 06.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevkedilen 18 kişiden 7'si tutuklandı. İstanbul Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ve bazı savcılar tarafından sorgulanan şüpheliler, Savcılık sorgularının ardından İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkedildi. Şüphelilerden  Abdurrahman Yakut, Olgun Peker, Haldun Şenman, Talat Emre Koçak, Coşkun Çalık, Hakan Karaahmet ve Ömer Ülkü mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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