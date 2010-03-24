Futbolda şike soruşturmasında 46 gözaltı

T24- "Futbolda şike operasyonu" kapsamında 26 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 46 kşinin gözaltına aldınığını söyleyen İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, hedefin 53 kişi olduğunu ekledi. Soruşturma kapsamında göz altına alınan Sivassporlu Erman Kılıç, ifadesinin alınmasının ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında İBB Spor yardımcı antrenörü Arif Erdem, Tepecikspor'dan Fatih Akyel gibi ünlü isimler de bulunurken Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili açıklamada bulundu. Soruşturmanın yakın takipçisi olduğunu ifade eden Federasyon, gizlilk nedeniyle 8 aydır süren soruşturmayla ilgili bilgilerin kamuoyunla paylaşılamadığını ifade etti. Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet birimleriyle Federasyon arasında 2009 Ağustos'undan bu yana sürekli iletişim ve işbirliği sürdürüldüğü vurgulandı. Bu soruşturma devam ederken Almanya'da Bochum Savcılığı'nın başlattığı ve Kasım 2009'da gündeme gelen "şike ve bahis manipülasyonu" soruşturmasıyla Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın bağımsız, daha önce başlamış olan apayrı bir soruşturma olduğuna dikkat çekildi.





Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4 Ağustos 2009'da Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı şikayet üzerine başlatılan "futbolda bahis ve şike soruşturması" kapsamında 26 ilde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 46 kişi gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan Sivassporlu Erman Kılıç, ifadesinin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Kılıç bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasını da giymişti.





Sabah saatlerinde gözaltına alınan Konyaspor kalecisi Recep Öztürk, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin akşam saatlerinde tamamlanmasının ardından uçakla İstanbul'a gönderileceği belirtildi.





Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, hedefte 53 kişinin olduğunu söyledi.







Soruşturma kapsamında Bank Asya 1. Lig takımlarından Konyaspor'un kalecisi Recep Öztürk Konya'da gözaltına alınırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor yardımcı antrenörü Arif Erdem gözaltına alındınmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İBB'nin golcüsü Taner Gülleri, eski milli futbolcu Fatih Akyel, İBB kalecisi Kenan Hasagiç, Sivasspor'da forma giyen Erman Kılıç, Kayserispor'dan Umut Koçin ile Durmuş Bayram da bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında.





TFF: Yakın takipteyiz

Soruşturma ve operasyonlarla ilgil Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün başlatılan "şike iddiaları soruşturması"nı Türkiye Futbol Federasyonu olarak yakından takip etmekteyiz.





Söz konusu soruşturma, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4 Ağustos 2009 tarihinde Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği şikayet dilekçesi ile başlamıştır. TFF tarafından savcılığa yapılan şikayet, 3 ayrı şike dosyası soruşturmasında elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda gerçekleşmiştir.

Ağustos 2009'dan bu yana geçen 8 aylık süreç içerisinde Federasyonumuz ile Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet birimleri arasında sürekli iletişim ve işbirliği sürdürülmüştür. Sarıyer Savcılığı'nca yürütülen bu soruşturmaya ilişkin gizlilik kararı olması nedeniyle, federasyonumuzun şike ve bahis manipülasyonuna ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşması mümkün olmamıştır.

Bu soruşturma devam ederken, Bochum Savcılığı'nın şike ve bahis manipülasyonu soruşturması Kasım 2009'da kamuoyunun gündemine girmiştir. Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Bochum Savcılığı'nın 9 ülke federasyonunu içeren soruşturmasından bağımsız ve daha önce başlamış olan apayrı bir soruşturmadır.

Kasım ayından bu yana Bochum Savcılığı ve UEFA'dan temin edilen bilgi ve belgeler Sarıyer Savcılığı'na derhal iletildiği gibi; Adalet Bakanlığı, Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Bochum Savcılığı ve Alman emniyet birimleri arasında görüşme, bilgi ve belge paylaşımında Türkiye Futbol Federasyonu'nun da katkıları olmuştur.

Sarıyer Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan operasyon ve onu takip eden süreçte, adli yargıda yürütülecek çalışmalar tarafımızca yakından takip edilmektedir. Şike ve teşvik primi iddiaları ilgili sistemli ve hassas çalışmalarını yürüten Türkiye Futbol Federasyonu, bu konudaki takipçiliğini sürdürmeye devam edecektir.





Arif Erdem iddiaları yalanlamıştı







Almanya'da Bochum Savcılığı'nın başlattığı, UEFA'nın ülke federasyonlarıyla birlikte destek verdiği Avrupa çapındaki şike soruşturmasında adı geçen isimlerden biri olan Arif Erdem, geçtiğimiz aylarda bu iddiaları çok sert şekilde yalanlamıştı.