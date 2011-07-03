Futbolda şike operasyonunda düğmeye basıldı!





Ahmet Küçük - T24







Futbolda şike soruşturması kapsamında polisin 15 şehirde 60'tan fazla adrese eş zamanlı başlattığı operasyonda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz'ın da aralarında bulunduğu, 49 kişi gözaltına alındı. “Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” iddiasıyla 9 ay önce eski Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz tarafından başlatılan soruşturmayı Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk yürütüyor. Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Ligin 2010-2011 sezonuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında başta Eskişehir – Trabzonspor maçı için teşvik, Fenerbahçe’nin 4-3 kazandığı Sivasspor maçı için de şike incelemesi yapıldığı belirtilirken toplam 20 maçın mercek altına alındığı ileri sürüldü. Operasyon çerçevesinde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş kulüplerinin yanı sıra, Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu'nun Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan otelinde de arama yapıldı. Yıldırım ve Odyakmaz dışında Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Eskişehirspor Sportif Direktörü Ümit Karan, futbolcular Serkan Çalık, Korcan Çelikay, Mehmet Yıldız, Sezer Öztürk'ün de aralarında kulüp başkanları, menejarler, futbol federasyonu yöneticileri ve futbolcuların bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. Sivasspor kalecisi Korcan'ın gözaltına alınması, Fenerbahçe'nin sezon sonu oynadığı ve şampiyonluğun belirlendiği, Fenerbahçe'nin 4-3 kazandığı Sivasspor-Fenerbahçe maçının da incelenen maçlar arasında olduğu yorumlarına neden oldu. Şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aziz Yıldırım, sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yıldırım'ın durumu normale döndükten sonra tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Bu arada Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı Konyaspor maçında da şike yapıldığı iddia edildi. Vural'ın, gözaltına alınmak için arandığı öne sürüldü.



Poliste şikenin görüntüsü mü var?



Şike soruşturması dünya basınında



İnternette şike geyikleri



Fenerbahçe küme mi düşecek?



Futbol otoriteleri ne dedi?



Fenerbahçe'yi bekleyen 5 tehlike















Spor dünyası güne şike soruşturmasıyla başladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şike soruşturması kapsamında sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesine başvuruldu.





Trabzonspor ve Beşiktaş Spor Kulüpleri'nin de yönetim binalarında arama yapıldı. Beşiktaş'ın yönetim binasındaki arama yarım saat sürdü.







"Futbolda şike soruşturması" operasyonunda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Fenerbahçe'nin Karabükspor'dan transferi Emenike, Balyoz Davası tutuklu sanığı Sedat Peker, Sedat Peker'in manevi oğlu eski Giresunspor Başkanı Olgun Peker, Olgun Peker'in akrabası ve Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Eskişehirspor İdari Menajeri Ümit Karan, Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye bu sene transfer olan Sezer Öztürk, Fenerbahçe'yle Sivasspor arasında oynanan sezonun son maçında tartışmalı 4 gol yiyen Sivasspor kalecisi Korcan, Sivassporlu futbolcu Mehmet Yıldız, futbolcular Serkan Çalık, Serdar Kulbilge, Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Abdurrahman Yakup, Giresunspor Başkanı Ömer Ülkü ve bir çok menajer, yönetici, futbolcu gözaltına alındı.











Başta İstanbul olmak üzere Antalya, İzmir, Eskişehir, Bursa, Sivas, Giresun'da ve 5 ilde daha gözaltı operasyonları devam ediyor. Operasyonların bir haftaya yayılması bekleniyor. Emniyet soruşturmayı tamamladıktan sonra savcılığa yönlendirmesi bekleniyor.



Operasyon şifresi: Tarla yeşillendi mi, buğday başak saldı mı?





Şike yapan kişilerin çete mantığına göre hareket ettiği, kendi aralarındaki telefon konuşmalarını şifreli gerçekleştirdikleri belirtildi. Maç veya oyuncu bağlayan kişilerin telefonlarda şifreli konuştuğu ve maçın bağlanıp bağlanmadığnı öğrenmek isteyen kişinin karşı taraftakine, "Tarla yeşillendi mi, buğday başak saldı mı?" sorusu sorduğu kaydedildi.



Maç veya oyunun bağlanması durumunda da karşı tarafın bunu "Evet tarla yeşillendi, buğday başaklandı" şeklinde yanıtladığı dile getirildi.



Operasyonun delil tasnifinin yaklaşık 1 ay sürdüğü belirtilirken, operasyonun seçimlere etki etmemek için seçim sonrasına bırakıldığı da öne sürüldü.



Öte yandan yapılan çalışmalarda Trabzonspor’un da şike için girişimlerde bulundu ancak bunu başaramadığı ortaya çıktı.



Türkiye Kupası da takip altında İncelemeler sırasında Beşiktaş’ın da Türkiye Kupası’nda oynadığı maçlar mercek altına alındı. Siyah-Beyazlıların şike yapmış olabileceği iddia ediliyor.



Ayrıca, son yıllarda yıldızı parlayan bir Türk hakemin de yine şike soruşturması kapsamında incelendiği belirtildi.





Yıldırım'dan ilk haber



Aziz Yıldırım'ın avukatı Rezzan Epözdemir, başkan Yıldırım'ın durumdan hoşnutsuz olduğunu, kendisi ve arkadaşlarıyla ilgili hiçbir şüphesinin olmadığını söyledi.



Epözdemir, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Çok geniş kapsamlı bir soruşturma yapıldığını belirten Epözdemir, “Gizlilik nedeniyle bilgi vermem mümkün değil. Şike ve teşvik adı altında bir soruşturma. Dosyada gizlilik kararı olduğu için biz de bilgi sahibi değiliz” dedi.





"Siyasi içerikli kitap istedi"



Aziz Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Epözdemir, “Bir takım ricaları oldu. Şeker hastası olduğu için ilaçlarını temin etmemizi rica etti. Kitap, gömlek, tişört istedi. Ne tür bir kitap istediğini sorduğumda da siyasi içerikli kitap getirmemi söyledi” diye konuştu.



Avukat Epözdemir, aynı zamanda gözaltına alınan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun da avukatı olduğunu ve Mosturoğlu ile de görüştüğünü, 3 yönetici ve kulüp mali işler müdürü Tamer Yelkovan'ın gözaltında olduğunu belirtti.





'Hiçbir şüphesi yok'



Başkan Yıldırım'ın durumdan hoşnutsuz olduğunu kaydeden Epözdemir, “Üzülmüş. Kendisiyle ve arkadaşlarıyla ilgili hiçbir şüphesi yok. 'Böyle bir şey mümkün olamaz. 'Bu durumdan rahatsızım' diyor. Sayın başkan şeker hastası ve ilaç kullandığı için ara öğünleri almak zorunda. Nezarethanede tutuluyor” ifadelerini kullandı.



Epözdemir, isnat edilen suçlamaların ne olduğunu bilmediklerini belirterek, “Ek gözaltı talebi olabilir. Eğer ek gözaltı talebi olursa gözaltı süresi 4 güne uzayabilir. Gözaltında 40'a yakın şüpheli var” dedi.







Fenerbahçe Spor Kulübü ana binası, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda arama başlatıldığı bildirildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin, stadın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Demir kapılar kilitlenirken, kulüp binasında da arama çalışmaları sürüyor.





Soruşturma nedeni



Aziz Yıldırım da dahil olmak üzere 40'a yakın kişinin "Organize suç örgütü kurmak, şike ve teşvik primi dağıtmak" suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı öğrenildi.





Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı



Şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aziz Yıldırım, hastaneye kaldırıldı.

Şike soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Haseki Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden kamyonet tipi sivil bir araçla çıkarılan Yıldırım, saat 10.00 sıralarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Yıldırım'ı getiren araç, basın mensuplarının görüntü almasını engellemek amacıyla hastanenin acil girişine yanaştırıldı. Yıldırım, 24 saatlik gözaltı süresinin dolması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım dün avukatlarına şeker hastalığıyla ilgili talimat vererek ilaçlarını istemişti. Doktorlar, eğer Yılıdırım'ın sağlık durumuyla ilgili olumlu görüş bildirmezse dünden beri devam eden sorguya ara verilecek.







'Yılmaz Vural aranıyor'





Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı Konyaspor maçında da şike yapıldığı iddia edildi. Vural'ın, gözaltına alınmak için arandığı öne sürüldü.



Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı karşılaşmada sarı-lacivertli takımın gollerini Semih Şentürk ve Niang kaydetmişti.





Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü İlker Özkan, ise ''Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-0 yendiği maçta, yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Yılmaz Vural'a para verildiği'' yönündeki iddiaları ''Yılmaz Hoca'nın böyle bir şeye karışacağına ihtimal vermiyorum'' sözleriyle değerlendirdi.







Nevzat Şakar: Gözaltına alınmadım







Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.



Şakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolda şike iddialarına yönelik olarak sabah saatlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alındığı yönünde basında bazı haberlere yer verildiğini söyledi.



Gözaltına alındığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını ifade eden Şakar, ''Bu tür haberler bizim itibarımızı zedeliyor. Operasyon kapsamında gözaltına alındığım yönündeki haberler doğru değil. Gözaltına alınmadım'' dedi. Şakar, Trabzon'da olduğunu da belirterek, bugün konuya ilişkin bir basın açıklaması yapacağını kaydetti.







İlhan Ekşioğlu'nun otelinde arama





Futbolda şike iddialarına yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlar çerçevesinde, Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu'nun Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan otelinde arama yapılıyor.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Ekşioğlu'na ait Belek Turizm Merkezi'ndeki Club Asteria Belek Otel'e geldi.



Polis ekiplerinin halen otelde bulunduğu, Ekşioğlu'nun ise henüz gözaltına alınmadığı öğrenildi.





Emre Belözoğlu'nun kuzeni de gözaltında



Operasyonda, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yeğeninin de aralarında bulunduğu 6 kişi İzmir'de gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbolda şike iddialarına ilişkin başlatılan operasyon kapsamında İzmir merkez ve Çeşme ilçesinde 6 kişiyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınanlar arasında, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yeğeni olan V.B. ile İzmir'deki bir futbol kulübünün eski yöneticisinin de yer aldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında arananların bulunduğu, gözaltındaki 6 kişinin ise İstanbul'a gönderilecekleri bildirildi.





İşte incelemeye takılan o iki maç!



Futbol dünyasını sarsan operasyonda Fenerbahçe’nin 28. haftada oynadığı Eskişehirspor maçı ve son hafta şampiyonluğunu ilan ettiği Sivasspor maçı incelemeye alındı.





28. haftada oynanan Eskişehirspor maçını Fenerbahçe 3-1’lik üstünlükle kapatmıştı.





Karşılaşmada, Fenerbahçe’ye transfer olan ve operasyonda gözaltına alınan Sezer Öztürk 46. dakikada oyundan çıkarılmış, Ümit Karan ise 62. dakikada oyuna dahil olmuştu. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Mamadou Niang, Caner Erkin ve Semih Şentürk kaydetmişti. Ev sahibi takımın tek golü ise Batuhan Karadeniz’den gelmişti.





Bu arada Fenerbahçe'nin Karabükspor'dan transfer ettiği Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike'nin de gözaltına alınması geçen sezon sonunda Fenerbahçe'nin Karabükspor ile oynacağı maça Emenike'nin "sakatım" diyerek çıkmamasını hatırlattı. Bu maçta oynamayan Emenike daha sonra Fenerbahçe'ye tranfer olmuştu.







Kritik Sivasspor maçı



Sivasspor maçı, Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği son haftaya Trabzonspor ile puan puana giren Fenerbahçe’nin en kritik maçıydı.



Fenerbahçe mücadele iki kez öne geçmesine rağmen kırmızı beyazlı ekip beraberliği sağlamıştı. Ancak Fenerbahçe daha sonrasında bulduğu iki golle şampiyonluğunu ilan etmişti.



Maç sonrasında Fenerbahçe’nin şampiyonluğuyla beraber en çok tartışılan konulardan biri ise şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay’ın yediği hatalı goldü.







Kimlere ne teklif edildi





SEZER: 'SÖZ' KESİLMİŞ: Eskişehirspor'un yıldızı Sezer Öztürk Trabzonspor maçında kötü oyunuyla eleştirilmişti. Fenerbahçe maçında ise ilk yarı sonunda oyundan çıkmıştı. İddiaya göre Sezer'e o maçta kötü oynaması karşılığında transfer ve para sözü verildi. Sezer, sezon sonu da Fenerbahçe'ye transfer oldu.



OTYAKMAZ: 2 MİLYON DOLAR: Fenerbahçe şampiyonluk maçında deplasmanda Sivasspor'la karşılamış, maçı 4-3 kazanmıştı. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'a Aziz Yıldırım'ın aracıları tarafından 2 milyon dolar verildiği iddia ediliyor.



EMENİKE: PARA + TRANSFER: Geçen sezon Karabükspor'u sırtlayan Emmanuel Emenike, 'sakatım' diyerek Fenerbahçe'ye karşı oynamamıştı. Olay çok konuşuldu, Emenike sezon sonu 9 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olunca tepkiler arttı. Emenike'ye 'şike karşılığı' transfer sözü verildiği iddia ediliyor. Nijeryalı oyuncunun, Karabük-Fenerbahçe maçı öncesi yüklü miktarda para aldığı da kaydediliyor.



MEHMET YILDIZ: Şampiyonluk maçında, Fenerbahçe'ye karşı 'kötü oynaması' karşılığında, Sivaspor'a verilen paradan pay aldığı iddia ediliyor. Sivaspor'un yıldızı sezon sonu da Eskişehirspor'a transfer oldu.



KORCAN: 55 BİN EUROLUK ARABA: Fenerbahçe maçında hatalı gol yemekle suçlanan Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay'a 55 bin euro değerinde otomobil alındığı iddialar arasında.



BÜLENT-ÜMİT: BAGAJDA 400 BİN: Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Ali Kıratlı'nın, Fenerbahçe-Eskişehirspor maçında, çantayla çekilen fotoğrafı da inceleniyor. Kıratlı'nın Eskişehir-Fener ve Eskişehir-Trabzonspor maçlarından sonra Eskişehirspor hocası Bülent Uygun'la İstanbul'da görüştüğü önü sürülüyor. Uygun ile o dönem forma giyen Ümit Karan'a verilmek üzere, Eskişehir'e bagajda 400 bin TL gönderildiği polis kamerası tarafından kaydedildi.



POLİSİ 'ATLATTIK' DERKEN: İddialara göre polis göstermelik olarak operasyon düzenledi. Araç, kendini 'trafik polisi' olarak tanıtan sivil ekiplerce durduruldu. Bagajdaki para çantası soruldu. 'Ev aldık, onun parası' yanıtını veren şüpheliler serbest bırakıldı. Para yerine ulaştığında ise nakli yapan kişilerin bazı yöneticileri arayarak 'Polis durdurdu ama atlattık' dediği teknik takibe takıldı.



VURAL: 2-0'A PARA: Sarı-Lacivertlilerin Konyaspor'u 2-0 yendiği maçta, Yeşil-Beyazlıların teknik direktörü olan Yılmaz Vural'a para verildiği öne sürüldü. Ünlü hoca da polis tarafından aranıyor. (Akşam gazetesi)







Ünal: Gözaltıların takımımızla ilgisi yok





Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, yaşanan gözaltılarla ilgili olarak açıklama yaptı.



Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, ''Gözaltıların takımımızla ilgisi yoktur, tamamen kişiseldir'' dedi.



Ünal, yaptığı açıklamada, takımıyla birlikte kampta bulunan futbolcu Mehmet Yıldız'ın, Spor Toto Süper Ligi 2010-2011 sezonu kapsamında oynanan maçlarla ilgili soruşturma gereği gözaltına alındığını öğrendiklerini söyledi.



Ünal, teknik direktör Bülent Uygun'un Adapazarı'nın Sapanca ilçesinde ve futbolcu Ümit Karan'ın da İstanbul'da gözaltına alındığını ifade ederek, ''Gözaltıların takımımızla ilgisi yoktur, tamamen kişiseldir. Olay adli mercilere sevk edilmiştir'' diye konuştu.



Bu arada, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Yıldız'ın, soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.



Fenerbahçe: Kulübümüz hiç bir zaman hukuksuzluk içinde olmamıştır





"Futbolda şike soruşturması" kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre; " geçmişi şan ve şerefle dolu Kulübümüz, tarihinin hiç bir döneminde hukuksuzluk içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır" denidi.





www.fenerbahce.org adresinden yapılan açıklama şöyle:





"Sabah saatlerinde İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında diğer spor kulüplerinin yanında Kulübümüzün Başkanı Sn. Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu bir kısım kişilerin gözaltına alındığı ve bazı spor kulüpleri ile birlikte Kulübümüzde de söz konusu soruşturma kapsamında arama faaliyeti icra edildiği kamuoyunun malumudur.





Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; hukuka ve adalete olan inancımızı bir kez daha tekrar ederken, yürütülen soruşturmanın bir an önce tamamlanarak gerçeklerin ivedilikle ortaya çıkarılması gerektiğini belirtmek isteriz.





Şu husus bilinmelidir ki; geçmişi şan ve şerefle dolu Kulübümüz, tarihinin hiç bir döneminde hukuksuzluk içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.





Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.





Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu"







GÖZALTI LİSTESİNDE SON DURUM





Aziz Yıldırım (Fenerbahçe Başkanı)

Şekip Mosturoğlu (Fenerbahçe Asbaşkanı)

Mecnun Odyakmaz (Sivasspor Başkanı)

Tamer Yelkovan (Fenerbahçe Muhasebe Müdürü)

Abdurrahman Yakut (Eski Diyarbakırspor Başkanı)

Bülent Uygun (Eskişehirspor Teknik Direktörü)

Ümit Karan (Eskişehirspor Sportif Direktörü)

Mahmut Boz (Gençlerbirliği)

Korcan Çelikay (Sivasspor)

Mehmet Yıldız (Sivasspor/Eskişehirspor)

Sezer Öztürk (Eskişehirspor/Fenerbahçe)

Emenike (Karabükspor/Fenerbahçe)

Serkan Çalık (Almanya'dan Türkiye'ye çağırıldı)

Ömer Ülkü (Giresunspor Başkanı)

Ali Kıratlı

Bülent İşcan

Olgun Peker (Eski Giresunspor Başkanı)

Levent Eriş (Adanaspor Teknik Direktörü)

Serdar Berkin (Adanaspor Teknik Direktörü Yardımcısı)

Volkan Bahçekapılı (Emre Belözoğlu'nun yiğeni)

Erman Ertaş (Altay Genel Müdürü)

Tarık Özartan

Beşir Acar (Mersin İdmanyurdu Asbaşkanı)

Murat Tanış (Mersin İdmanyurdu tribün lideri)



