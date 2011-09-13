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Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2011 16:16

-Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - İstanbul Nöbetçi 17. Ağır Ceza Mahkemesince, soruşturma dosyasında yapılan tutukluluk incelemesi sonucu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ile Beşiktaj Jimnastik Kulübü (BJK) Asbaşkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 31 kişinin, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan 31 şüphelinin tutukluluk durumuyla ilgili dosya üzerinde inceleme yaptı. Soruşturma savcısı Mehmet Berk'in talebiyle gerçekleştirilen incelemede, nöbetçi mahkeme,  savcı Berk'ten, tutukluluklarla ilgili görüş aldı. Savcı Berk'in, mahkemeye, şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına yönelik görüş bildirdiği kaydedildi. İstanbul Nöbetçi 17. Ağır Ceza Mahkemesi de suç şüphesini gösteren olgular ve şüphelilerin kaçma şüphesinin devam etmesi ve delil durumunu dikkate alarak, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaj Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ile Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Odyakmaz ve eski Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un da aralarında bulunduğu tutuklu 31 şüphelinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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