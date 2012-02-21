Aziz Yıldırım iddiaları yalanladı, Nazım'dan şiir okudu, Galatasaray'ı suçladı

T24 - Şike davasında tutuklu yargılanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım savunmasında yargılandığı dava ile 105 yıllık Fenerbahçe kulübüne şike damgası vurulduğunu belirlerek, “ Bu operasyon FB ve Yıldırım’a karşı yapılan bir operasyondur’ dedi. Savunmasının başında basına eleştiri getiren Yıldırım Mahkeme Başkanı’nca uyarıldı. “Asıl şike Galatasaray maçında var” diyen Yıldırım salonda Nazım Hikmetin “Düşmana inat bir gün fazla yaşamak” şiirini de okudu

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma verilen öğle arasının ardından sonra devam edildi. Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel de duruşmayı izlemek için mahkeme salonuna geldi. Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda Aziz Yıldırım'ın savunmasına geçildi. Yıldırım'ın savunması kurulan seyyar ekrana da yansıtılıyor. Yıldırım'ın savunmasından satır başları şöyle:



- Bugün tarihi gün yaşıyoruz.

- Yalnız şahıslar değil, takımlar da yargılanıyor.

- Asıl şike Galatasaray maçında var.

- Basın doğru yazsın dün rahatsızlanmadım.

Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, Yıldırım'ı uyararak, "Ben konuşunca herkes susar. Savunmanızı konuya ilişkin yapın, daha savunma yapacaklar var" dedi. Yıldırım ise, "Konuşacak olan benim. Bugün bu kulübün taraftarı 25 milyon, susuyorsa bizim mesaj vermeyişimizdendir" diye konuştu.

- 105. yıllık kulübe şike damgası vurdular.

- Bu operasyon FB ve Yıldırım'a karşı yapılan bir operasyondur.

- 3 Temmuz'dan bu yana yaşanan süreçte FB taraftarı ve kamuoyunun ne büyük güç olduğu ortaya çıkmıştır.

- İsteğimiz adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.

- Önce Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine ilişkin bilgi vereceğim, sonra 3 Temmuz'dan bu yana olanlara değineceğim.

- 98 yılından beri FB'nin başkanıyım.

Yıldırım duruşmada Nazım Hikmet'in "Düşmana inat bir gün fazla yaşamak" şiirini okudu.

- Şike ve şike teşebbüsü benim ve yöneticilerim için biz Atatürkçü Fenerbahçelileri yolundan çevirme teşebbüsünden başka bir şey değildir.

- Ben ve yönetici arkadaşlarımız Fenerbahçe aleyhine bir girişimde bulunmadık, şike ve teşvik çok ağır ithamdır.

- Masumiyetimiz ortaya çıkacak, tarih önünde vereceğimiz hesapla buradan temiz çıkacağız.

- Beni ne kadar mahkum ederseniz edin, Fenerbahçe'yi ortadan kaldırmanın imkanı olmadığını göreceksiniz.

- Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe.

- Tüm bu tesisleri kurmak örgütse evet bu örgütü ben kurdum.

- Fenerbahçe ve Fenerbahçelilere kimse mafya diyemez.

Merçil: Örgüt iddası çökmüştür

Bu arada ''Futbolda şike'' davasının duruşması sürerken, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve tutuklu yargılanan kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Yasemin Merçil, ''Benim kendi şahsıma göre Giresun grubu örgüt iddiası çökmüştür. Zaten iddianamede bizi de bu örgüt zemini üzerine inşa etmişlerdi'' dedi.



Merçil'in, duruşmaya verilen öğlen arasında televizyonların canlı yayınlarında yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde de yayınlandı.



Merçil, son iki günde görülen duruşmalarda iddianamedeki örgüt iddiasının iyice zayıfladığını belirtirken, Yıldırım'ın savunmasının ekleriyle birlikte 400 sayfa civarında olduğunu belirtti. Merçil'in ifadeleri özetle şöyle:



''Mahkemede büyük şoklar yaşadık. Bizim yargılanmamızın nedenini ve zeminini oluşturan Giresun grubu örgütünün tamamen ortadan kalktığını gördük. Suçlamalara sebep olarak gösterilen müşteki şahıs, mahkemede verdiği ifadede, ne emniyetteki ifadesinde ne de sonraki ifadelerinde böyle suçlamalarda bulunmadığını söyledi. Yargılanan şahıslarla ilgili TCK'daki ağır suçlardan olan yağma, tehdit ve benzeri suçlardan şikayetçi olmadığını açıkladı. Sonuç itibariyle bu bizi korkuttu ve ürküttü. Benim kendi şahsıma göre Giresun grubu örgüt iddiası çökmüştür. Zaten iddianamede bizi de bu örgüt zemini üzerine inşa etmişlerdi. Şimdi bizim durumumuz ne olacak, bilmiyorum. Bu davada hayatın olağan akışına aykırı şeyler duyuyoruz. Hukukçu olarak yorumda bulunmakta zorluk çekiyorum.''

